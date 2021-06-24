Tuan Tunalı ve Yana Mazanova Evleniyor!

Tuan Tunalı ile Yana Mazanova çifti önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Muhabirlerin kendilerine sorduğu sorulara yanıt veren ünlü çift evlilik hakkında da önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Basın mensupları ile sohbet eden Tuan Tunalı ile Yana Mazanova çifti Eylül'de set bitimi ardından bir şeyler olacağını ve yakın zamanda evlenmek istediklerini ifade etti. Deniz Yıldızı isimli televizyon dizisi projesi ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Tuan Tunalı önceki gün sevgilisi Yana Mazanova ile birlikte Nişantaşı'nda kısa bir röportaj verdi.

İkilinin köpeklerini gezdirmeye çıkması dikkat çekerken çift basın mensuplarına poz da verdi. Gazeteciler ile sohbet eden Tuan Tunalı ile Yana Mazanova çifti tatil yapmaya yeni geldiklerini ve haftaya kısmet olursa Antalya'ya da gideceklerini söyledi. Tuan Tunalı yakın zaman içerisinde kötü bir karakter ile sinema filmine başlayacağını ifade ederken bir uyuşturucu satıcısını canlandıracağını da söyledi. Kendisi için bu rolün farklı bir deneyim olacağını açıklayan oyuncu kariyer hayatı hakkında da merak edilenleri bu şekilde yanıt verdi.

Çift yakın zamanda evlenmek istediklerini açıklarken set bitimini beklediklerini ve set bitimi sonrasında evlenme kararı aldıklarını söyledi. Geçtiğimiz sene Eylül ayında Rus sevgilisi Yana Mazanova’ya evlilik teklifinde bulunan başarılı oyuncu Tuan Tunalı “Evet” yanıtını almıştı. Bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu, bu şekilde evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Tuan Tunalı ile sevgilisi Yana Mazanova’nın tanışmak hikayesi haberimizin devamında yer almaktadır.

Rus sevgilisini ilk olarak Instagram'da gördüğünü açıklayan ünlü oyuncu, 3 defa keşfette karşısına çıktığını ve bunu bir işaret olarak algıladığını söylemişti. Bir kere baktıktan sonra bir daha baktığını açıklayan oyuncu, sevgilisi için “Ne kadar güzel kız” dediğini ve tanışıp konuşacaklarına ihtimal vermediğini açıklamıştı.