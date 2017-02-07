TSK'dan anlamlı video: 'Kahraman Mehmetçik!' 07 Şubat 2017, 13:36

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi youtube kanalından 'Kahraman Mehmetçik!' adlı bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda "Bu milletin bağrından çıkan, askere davul, zurna, halaylarla giden vatan uğruna gözünü kırpmadan canını vermeyi görev bilen; en zorlu şartlarda karada, denizde, havada; karda, kışta, kavurucu sıcakta görevini en iyi şekilde yerine getiren KAHRAMAN MEHMETÇİK !" ifadeleri izleyenlere duygusal anlar yaşattı.