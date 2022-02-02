Jeff Zucker CNN'den İstifa Etti

Programlama kararları Donald Trump'ın pop kültürü ikonu statüsünü pekiştiren ve Beyaz Saray'a iten Abd televizyon yöneticisi Jeff Zucker, bir ofis romantizmi nedeniyle CNN Worldwide başkanlığından istifa ediyor.

Zucker Çarşamba günü personele gönderdiği bir notta, ayrılışının eski CNN spikeri Chris Cuomo hakkındaki bir soruşturma sırasında ortaya çıkan "en yakın meslektaşımla rızaya dayalı bir ilişki" olarak nitelendirdiği şeyi açıklamamasının bir sonucu olduğunu söyledi.

"Başladığında açıklamam gerekiyordu ama yapmadım. Yanılmışım. Sonuç olarak bugün istifa ediyorum."

CNN spikeri Brian Stelter, Zucker'ın ilişki yaşadığı astının CNN Worldwide'ın genel müdür yardımcısı ve pazarlama müdürü Allison Gollust olduğunu bildirdi.

Stelter tarafından CNN'de yüksek sesle okunan bir açıklamada Gollust'un şu sözlerine yer verildi: "Jeff ve ben 20 yılı aşkın süredir yakın arkadaşız ve profesyonel ortağız. Son zamanlarda covid sırasında ilişkimiz değişti. Doğru zamanda açıklamadığımız için pişmanım."

Gollust daha önce, cinsel taciz iddiaları fırtınası nedeniyle geçen yaz istifa eden New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo'nun iletişim direktörü olarak görev yaptı.

Siyasi skandal sonunda Andrew Cuomo'nun kardeşi Chris Cuomo'nun CNN'deki işine mal oldu. Kanal, Chris'in kardeşinin cinsel suistimal iddialarının yaylım ateşinde gezinmesine yardımcı olma çabalarına ilişkin bir soruşturma sırasında ortaya çıkan ifşaatlar üzerine en yüksek puanlı çapayı ateşledi.

Chris Cuomo'yla ilgili soruşturma CNN'de Jeff Zucker'ın çöküşüne yol açtı.

Bilgi-eğlence ve Trump'ın yükselişi

Zucker'ın ani ayrılışı, CNN'in başındaki dokuz yıllık dönüşünün altında bir çizgi çiziyor ve burada genellikle "bilgi-eğlence" olarak tanımlanan haber ve eğlencenin amansız bir şekilde birleştirilmesiyle büyük reytingler ve karlar sağladı.

Zucker, CNN'in amiral gemisi yerel kanalını bir veya iki büyük hikayeye odaklanmaya programladı, kanalın izleyicileri geniş bir iç ve dış ilişkiler seçimi hakkında iyi bilgilendirme ve yalnızca etkinlikler garanti edildiğinde son dakika haberleriyle koşma yaklaşımını püskürttü.

Zucker yönetimindeki CNN, malezya havayollarına ait MH370 sefer sayılı uçağın 2014'te kaybolması gibi, izleyicilerin bağımlı hale gelen hikayeleri çevreleyen gelişmeleri ve düpedüz spekülasyonları damlatmak için son dakika haberlerinin tanımını genişletti. Duvardan duvara kapsama alanı bazı tuhaf canlı yayın anlarına yol açtı. CNN spikeri Don Lemon, bir havacılık ihracatına uçağın bir kara delikte kaybolup kaybolmadığını sordu ve konuk şu yanıtı verdi: "Küçük bir kara delik tüm evrenimizi emer, bu yüzden öyle olmadığını biliyoruz."

Ancak Zucker'ın gözetimindeki en büyük reyting juggernaut, Donald Trump'ın adaylığı ve ardından başkanlığıydı.