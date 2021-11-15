Trump’ın Eski Danışmanı FBI’a Teslim Oldu!

Hakkında "Kongreyi tahkir" suçlaması ile iddianame hazırlanması sonrasında Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) teslim olan Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon, gündemde yer aldı.

Bu sabah Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine teslim olan ve gözaltına alınan Bannon ile ilgili Amerikan basınında çok sayıda haber yapıldı. Sosyal medya üzerinden teslim olma anlarını canlı yayınlayan Bannon, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’a yüklendi ve önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Her geçen gün Biden rejimini daha da parçaladıklarını ifade eden Bannon, gürültü yerine mesaja odaklanılmasını istediğini aktardı.

Bugün öğleden sonra yerel saatle Washington DC'de 67 yaşındaki Bannon’ın federal mahkemeye çıkması beklenmekte. 12 Kasım tarihinde ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada 6 Ocak Kongre olaylarını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesinin belge talebine yanıt vermemesi ve ifade çağrısı sebebi ile Bannon hakkında “Kongreyi tahkir” suçu ile dava açıldığı ifade edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Kongresindeki olaylar ile ilgili soruşturma için kurulan komitenin, 23 Eylül tarihinde Bannon’ı ifadeye, 7 Ekim tarihine kadar ise talep edilen belgeleri telsim etmeye çağırdığı ancak yanıt alamadığı için davayı “Kongreyi tahkir” suçlaması ile Adalet Bakanlığına havale ettiği belirtilmişti.

22 Ekim’de Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nun Bannon’ı Adalet Bakanlığına havale eden bir tavsiye kararı da aldığı biliniyordu. Konu ile ilgili olarak Genel Kurulda 202’ye karşı 229 “evet” oyu ile kabul edilen kararda, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığına, talep edilen belgeleri Kongreye sunmayan ve kendisine gönderilen hiçbir davete cevap vermeyen Kongreye sunmayan Bannon’ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanması tavsiyesinde bulunuluyor. Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına göre, Kongreyi tahkir suçunu işleyen kişiler 1 ila 12 ay hapis cezası alabiliyor fakat bu zorlu ve karmaşık süreç ise nadir olarak ceza ile sonuçlanıyor.