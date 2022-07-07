Trump'ın Eski Beyaz Saray Danışmanı 6 Ocak Komitesinin Önüne Çıkacak

Bazı ABD medya kuruluşlarının bildirdiğine göre , 6 Ocak 2021'de Capitol binasına yapılan saldırıyı araştıran ABD kongre heyeti , milletvekillerinin haftalardır aradığı eski Beyaz Saray danışmanı Pat Cipollone ile röportaj yapmak için anlaşmaya vardı.

New York Times , Washington Post ve CNN tarafından Çarşamba günü yayınlanan raporlar, diğerlerinin yanı sıra kimliği belirsiz kaynaklara atıfta bulunarak Cipollone'un panelle hafta sonuna kadar kapalı kapılar ardında konuşmayı kabul ettiğini söyledi. Röportajın videoya kaydedileceğini, ancak kamuya açıklanmayacağını söylediler.

Panel Haziran ayında altı kamuya açık oturum gerçekleştirdi ve 12 Temmuz'da tekrar halka açık olarak toplanacak.

Komite , önceki oturumlarında , eski Başkan Donald Trump'ın sahte seçmen sahtekarlığı iddialarına dayanarak 2020 seçimlerini devirme çabalarına odaklandı ve bu kampanya ile Capitol isyanları arasında bir bağlantı kurmaya çalıştı.

Komite suç duyurusunda bulunamaz, ancak Adalet Bakanlığı'na şüphelileri suçlaması için tavsiyelerde bulunabilir. Komitedeki milletvekilleri ayrıca , panelin soruşturmasının bulgularını Amerikan halkına sunmak istediğini ve böylece halkın 6 Ocak olayları hakkında kendi kararını verebilmesini istediğini söyledi.

Cipollone'nin adı daha önce duruşmalardaki milletvekilleri ve tanıkların ifadelerinde ve açıklamalarında ortaya çıktı - eski Beyaz Saray danışmanı genellikle Trump ve müttefiklerinin 2020 oylarını baltalamak için yaptığı baskıyı durdurmaya çalışan bir aklın sesi olarak tanımlandı.

Geçen hafta, kurul, Cipollone'u ifade vermeye zorlamak için bir mahkeme celbi yayınladı.

21 Haziran'daki bir duruşmada Kongre Üyesi Liz Cheney, milletvekillerinin Cipollone'un komitenin önüne çıkmasını istediğini vurguladı.

Paneldeki iki Cumhuriyetçiden biri olan Cheney, "Komisyonumuz Donald Trump'ın Bay Cipollone'un burada ifade vermesini istemediğinden emin" dedi.

“Gerçekten de kanıtlarımız, Bay Cipollone ve ofisinin doğru olanı yapmaya çalıştığını gösteriyor; Başkan Trump'ın 6 Ocak planlarını durdurmaya çalıştılar."

Komitenin "Amerikan halkının Bay Cipollone'dan kişisel olarak haber almayı hak ettiğini" düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Ve geçen ayın sonlarında sürpriz bir duruşmada Cipollone , Beyaz Saray'dan ilk elden hesapları paylaşan, Trump'ın Genelkurmay Başkanı Mark Meadows'un eski bir yardımcısı olan Cassidy Hutchinson'ın ifadesinde belirgin bir şekilde yer aldı .

Hutchinson, Cipollone'nin Trump'ın ekibini, o zamanki başkanın ayaklanmalar gününde Capitol'e gitme planlarına karşı uyarmada öncü bir rol oynadığını söyledi.

“Bay Cipollone, 'Lütfen Capitol'e gitmediğimizden emin olun Cassidy. Benimle temasta kal. Bu hareketi gerçekleştirirsek akla gelebilecek her suçtan yargılanacağız” dedi .