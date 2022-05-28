Trump, Teksas'da Olan Olay Hakkında Konuştu

Bir silahlı adamın Uvalde, Teksas'taki bir ilkokulda 21 kişiyi öldürdüğü yerden 450 km'den (280 mil) daha az bir mesafede, eski ABD Başkanı Donald Trump, silah yanlısı lobi grubu Ulusal Tüfek Derneği'nin (NRA) meydan okuyan bir konferansına manşet oldu.

Uvalde'deki katliamdan sonra daha güçlü silah kontrol önlemleri için artan çağrıların ortasında, Trump, yıllık kongresini iptal etme çağrılarını reddeden NRA'yı savundu.

Trump, Houston, Teksas'taki etkinlikte, silah reformu savunucularına atıfta bulunarak, Rahatsız veya deli bir kişi ne zaman böyle bir suç işlese, toplumumuzdaki bazılarının başkalarının acılarını kendi aşırı siyasi gündemlerini ilerletmek için kullanmak için her zaman grotesk bir çaba vardır dedi.

"Daha da tiksindirici olanı, suçu kitlesel şiddet eylemleri gerçekleştiren kötü adamlardan uzaklaştırmak ve bu suçu harika NRA'mız gibi örgütlere mensup milyonlarca barışçıl, yasalara saygılı vatandaşın omuzlarına yüklemek için acele etmeleridir."

Eski cumhurbaşkanı, silah reformuna odaklanmak yerine okul güvenliğini artırma çağrısında bulundu. "ABD'nin Ukrayna'ya gönderecek 40 milyar doları varsa, çocuklarımızı evde güvende tutmak için ne gerekiyorsa yapabilmeliyiz" dedi.

Teksas Senatörü Ted Cruz ve Güney Dakota Valisi Kristi Noem de dahil olmak üzere Cuma günü önceki konuşmacılar, silahları düzenlemenin silah şiddetine cevap olmadığını vurguladı. Teksas Valisi Greg Abbott da bir video mesajında yıllık etkinliğe değindi.

NRA ve etkinlikteki Cumhuriyetçi yetkililer, Uvalde saldırganını dengesiz ve kötü olarak resmederek, suçu silahlı adamın kendisine yöneltti ve 18 yaşındaki çocuğun katliamda kullandığı yarı otomatik tüfeği elde etme kolaylığından uzaklaştı.

Noem, Demokrat kongre liderlerinin "tetikçiyi durdurmada herhangi bir fark yaratmayacak" daha fazla silah yasası çağrısında bulunduğunu söyledi.

"Trajik durumu gündemlerini zorlamak için kullanıyorlar. Ve her şey kontrolle ilgili. Ve bu çöp" dedi.

NRA'ya karşı çıkan protestocular, Cuma günü boyunca kongre merkezinin dışında toplandı. Göstericiler çocuk boyutunda bir tabut tuttular ve Uvalde kurbanlarının fotoğraflarını ve daha güçlü silah kontrol önlemleri çağrısında bulunan işaretleri taşıdılar.

Teksas Demokrat vali adayı Beto O'Rourke, protestoculara "Bu ülkedeki bir sonraki toplu katliamı durdurmamızın zamanı tam şimdi, tam burada" dedi.

Göstericiler, NRA destekçileri kongre salonuna gelirken "NRA gitsin" ve "Utanç, bugün çocuklarınız olabilir" sloganları attı.