Trump Ortaya Çıktı ve Eleştirilerde Bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nin önceki başkanı Donald Trump, Ocak ayında olaylı geçen bir seremoni ardından koltuğunu Joe Biden'a bırakmıştı. Uzun bir süre ardından ortaya çıkan Trump, çok sert açıklamalarda bulundu ve konuşmalar yaptı. Donald Trump, Kuzey Karolina’da Cumhuriyetçi Parti mitingine katıldı ve gerçekleştirdiği açıklamalar ile ülkede gündem haline geldi. Başkanlık yaptığı süreçte kendisine danışmanlık yapan bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Anthony Fauci'nin pandemi sürecine karşı tutumunu eleştiren Donald Trump, hakkında öne sürülen bazı iddiaları da yalanlayan şekilde açıklamalar yaptı. ABD'nin önceki başkanı Donald Trump'ın açıklamalar yaptığı konu hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler…

Başkanlık döneminde kendisine danışmanlık yapan bulaşıcı hastalıklar uzmanı hakkında Fauci'nin harika bir doktor değil ama müthiş bir tanıtımcı olduğu söylenildi. Anthony Fauci’nin neredeyse her konuda ve Wuhan laboratuvar konusunda da yanıldığına açıklayan Donald Trump, kullanmış olduğu ifadeler ile dikkatleri üzerine çekti.

Reuters Haber Ajansı, Amerika Birleşik Devletleri'nin önceki başkanı Donald Trump'ın başkanlık yaptığı süreçte ABD'de yaklaşık olarak 600.000 kişinin öldüğünü hatırlattı. Bunun yanı sıra, eski başkan Donald Trump'ın bile korona virüse yakalandığını ve bu olayların 2020 senesinde gerçekleşen seçimi kaybetmesine neden olduğu yazıldı.

Eski başkan Donald Trump, “Çin, korona virüsü yayması sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne ve dünyanın geri kalanına 10 trilyon para vermeli” dedi. Bununla birlikte, ülkelerin Pekin’e olan borçlarını silmesi de söylenildi. Bir sonraki seçimlerde tekrardan aday olacağının sinyallerini veren Donald Trump, 5 senedir bir cadı avı yaşandığını ifade etti. Yalan üzerine yalan söylendiğini açıklayan Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı, 2024 senesinin Kasım ayına kadar da durmayacaklarını belirttim. Yaz süreci boyunca Cumhuriyetçilerin yapacağı bazı etkinliklere katılım göstereceğini açıklayan Donald Trump, “ABD'nin hayatta kalmasının her kademede Cumhuriyetçilerin seçilmesine bağlıdır” dedi.