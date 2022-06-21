Trump Müttefikinin Senato Kampanyası Videosu Sosyal Medyada Engellendi

Facebook, Cumhuriyetçi Missouri ABD Senatosu adayı Eric Greitens'in av tüfeği salladığını ve Sadece Adına Cumhuriyetçiler anlamına gelen bir kısaltma olan RINO'ları avladığını gösteren bir kampanya videosunu kaldırdı .

RINO, eski Başkan Donald Trump ve müttefiklerinin ılımlı veya yerleşik Cumhuriyetçileri etiketlemek için kullandıkları bir alaycılık terimidir.

Pazartesi günkü video kampanya reklamında, 2018'de utanç içinde istifa eden eski bir Missouri valisi olan Greitens, ağaçlarla çevrili bir sokakta bir evin dışında silahlı bir taktik birim tarafından kuşatılırken şöyle fısıldıyor: "RINO yolsuzluktan besleniyor ve işaretleniyor.”

Silahlı taktik ekibi daha sonra ön kapıyı kırar ve içeri flaş patlaması gibi görünen bombalar atar. Greitens dumanın arasından boş bir oturma odasına girer ve “MAGA ekibine katılın. RINO avlanma izni alın. Paketleme limiti yok, etiketleme limiti yok ve ülkemizi kurtarana kadar süresi dolmaz” dedi.

Facebook, videonun "şiddeti ve kışkırtmayı yasaklayan politikalarımızı ihlal ettiği için" kaldırıldığını söyledi.

Twitter, Greitens'in gönderisinin taciz edici davranış kurallarını ihlal ettiğini, ancak tweet'in görüntülenmesi için "kamu yararına" olduğu için bunu bıraktığını söyledi. Twitter'ın bu hamlesi, gönderinin daha fazla paylaşılmasını engelledi.

Greitens, Trump'ın büyük teknoloji şirketlerine atıfta bulunmak için sıklıkla kullandığı bir terim olan "Big Tech"in seçimlere "müdahale ettiğini" ve "başparmağını ölçeğe koyduğunu" söyleyerek yanıt verdi.

Twitter'da “ABD Senatörü olduğumda, iğrenç teknoloji oligarklarının daha fazla seçim çalmasına karşı savaşacağım” dedi.

'Tamamen sorumsuz'

Video, ölümcül kitlesel çekimler ve hükümet yetkililerine yönelik tehditlerin ardından siyasetteki şiddete yeniden odaklanıldığı bir zamanda geliyor.

İki hafta önce, Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'un evinin yakınında silah, bıçak ve fermuarlı bir adam adaleti öldürmekle tehdit ettikten sonra tutuklandı.

Aynı sıralarda, silahlı bir adam Wisconsin'de emekli bir ilçe yargıcını öldürüp kendini vurarak öldürdü ve elinde Michigan Valisi Gretchen Whitmer , Cumhuriyet Senatosu lideri Mitch McConnell ve Wisconsin Valisi Tony Evers'ın isimlerini içeren bir liste vardı.

Pazar günü, 6 Ocak Capitol ayaklanmasını soruşturan Temsilciler Meclisi komitesinde görev yapan iki Cumhuriyetçiden biri olan Illinois'den Cumhuriyetçi Temsilci Adam Kinzinger, yakın zamanda evinde “beni, eşimi ve 5 aylığımı idam etmekle” tehdit eden bir mektup aldığını söyledi.”