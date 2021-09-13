Trump, Biden'ın Aşı Tereddütünden Sorumlu Olduğunu Söyledi

Eski Başkan Donald Trump, Demokratları görevdeyken aşıları "aşağıladıklarını" söyleyerek koronavirüs aşılarına direnç oluşturmakla suçladı.

Trump, Fox News Digital ile yaptığı röportaj sırasında yorumları yaptı. Suçlama, Joe Biden'ın yaklaşık 100 milyon Amerikalı için aşı veya haftalık Covid-19 testi gerektiren kapsamlı yürütme emrine yanıt olarak geldi. Trump, hareketin "gerekli olmaması gerektiğini" söyledi ve ardından - kanıt olmadan - başkanken daha fazla insanın çekim yapmakla ilgilendiğini iddia etti.

Trump, "Hatırlarsanız, ben başkanken, kelimenin tam anlamıyla onu almak isteyen insanlar vardı" dedi. "Şimdi, farklı bir durumunuz var ve bu çok kötü."

Trump görevdeyken, Pfizer aşısı ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden yeni acil durum izni almıştı, bu da Amerikalıların ilk kez kendilerini koronavirüse karşı aşılayabilmelerini sağladı. Şu anda ülkenin yarısından fazlası aşılanmış durumda, bu nedenle daha az sıra olması mantıklı. Trump, Demokratların aşıyı "aşağıladığını" iddia etti.

Trump, geçen Eylül ayında Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yaptığı yorumlara atıfta bulunarak, "Tabii ki, ünlü bir şekilde, eğer Trump ortaya çıkarsa, asla almayacağım demişlerdi" dedi. Harris aslında aşıya güvenmediğini söylemedi, Bay Trump'a güvenmediğini ve 2020 seçimlerinden önce piyasaya sürülen herhangi bir aşıyı almadan önce "güvenilir bir bilgi kaynağı" bekleyeceğini söyledi.

Biden de benzer yorumlar yaptı. 8 Eylül 2020'de Biden'a aşı "yarın" piyasaya çıkarsa aşı yapıp yapmayacağı soruldu. Biden, "Yalnızca tamamen şeffaf olsaydı, ülkedeki diğer uzmanlar buna bakabilirdi, ancak içinde ne olduğunu bilseydik. Çünkü şu ana kadar bize söylediği hiçbir şey doğru çıkmadı" dedi.

Nüansı bir kenara bıraksak bile, Trump'ın iddiası hala - ABD'deki aşılanmamış nüfusun neredeyse yarısını oluşturan - muhafazakarların Biden ve Bayan Harris'in ne söylediğini onun ne yaptığından daha fazla önemsediğini varsayıyor. Trump, takipçilerini birden fazla kez aşı yaptırmaya teşvik etti.

Alabama'daki bir mitingde konuşan Trump, "Ve biliyor musun? Özgürlüklerine tamamen inanıyorum. İnanıyorum. Yapman gerekeni yapmalısın" dedi. "Ama aşıları almanızı tavsiye ederim. Yaptım. Güzel. Aşıları alın." MAGA kalabalığı yanıt olarak onu yuhaladı.

Fox'a verdiği röportajda Trump, aşı konusunda tereddütlü olanların "bu başkana güvenmediğini ve bu yüzden onu almadıklarını" söyledi.

Eski cumhurbaşkanı, yaklaşık iki yıldır virüs tehdidinin aşırıya kaçtığını ve Demokratlar tarafından kendisine karşı siyasi bir sopa olarak kullanıldığını savunmasına rağmen, aşıyı "en büyük başarılarımdan biri" olarak adlandırdıktan hemen sonra yorum yaptı. Trump, röportajı sırasında Fox News de dahil olmak üzere sağcı medyadan gelen aşı karşıtı söylem barajına değinmedi.

Talk show sunucusu Tucker Carlson, aşı kartlarında tahrifat yapmanın "ciddi bir suç" olmadığını söyledi ve aşı yaptırmayanların bir "hükümet listesine" gireceğini iddia etti. Ağın bir başka konuşan başkanı Jeanine Pirro, aşı çabalarının silah müsaderelerini haklı çıkarmak için kullanılacağını iddia etti.

Benzer şekilde, Laura Ingraham aşılardan daha iyi bir önleyici olarak "doğal bağışıklığı" lanse etti ve izleyicilerine Covid-19 tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmamış ilaçları zorladı. Ingraham, alternatif Covid-19 terapötikleri olarak hem hidroksiklorokin hem de ivermektinin erken destekçisiydi. Her ikisi de insanlara reçete edilebilecek ilaçlar olsa da, ikisinin de Covid-19 tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmadı.

Fox News'in sahibi olan Fox Corporation, tüm çalışanlarının aşı durumlarını şirkete bildirmelerini şart koşuyor ve bazı çalışanlarına aşı durumlarına bakılmaksızın haftalık Covid-19 testi yaptırılıyor. Aşılar, Bay Trump'ın "en büyük başarılarından" biri olmasına rağmen, özel olarak vuruldu ve aşısından nadiren bahsetti.

Aralık ve Ocak aylarında, Biden ve Harris de dahil olmak üzere çok sayıda tanınmış kişi, ülkenin geri kalanını da aynı şeyi yapmaya teşvik etmenin bir yolu olarak şut çektiklerini duyurdu. Trump'ın kızı Ivanka bile aşısını duyurdu.