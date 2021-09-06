TRT 1 Dizisinden İsim Değişikliği!

Geçtiğimiz sezonda televizyon ekranlarında yayın hayatına başlayacak seyirci karşısına çıkan ve yürek yakan hikayesi ile izleyicileri üzüntüye boğan Bir Zamanlar Kıbrıs isimli televizyon dizisi projesinin ekibinin tekrardan bir araya geldiği bilgisine ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni sezon çekimlerinin yoğun bir şekilde başladığı öğrenilirken dizi hakkında alınan yeni karar da ilgi çekici olarak yorumlandı. TRT 1 ise proje hakkında önemli bir duyuru gerçekleştirdi ve yaşanan isim değişikliği hakkında önemli bilgileri seyirci kitlesi ile paylaştı.

Başrollerini Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Pelin Karahan ve Devrim Sazoğlu’nun paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs isimli başarılı dizi, birinci sezonunu oldukça başarılı bir şekilde yayınlamış ve dikkatleri üzerinde toplamıştı. Dizinin ikinci sezonunda ise isim değişikliği yaşanacağı bilgisine ulaşılırken TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan projenin Kıbrıs Zafere Doğru adı ile yayınlanacağı ifade edildi.

Dizi çekimleri geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta başladı ve Kıbrıs'ın Çanakkale Destanı olarak tarihi geçmiş olan Erenköy Direnişi’nin ekranlara geleceği öğrenildi. Yeni sezonunda Kıbrıs Zafere Doğru ismi ile yayınlanacak olan proje, yoğun bir şekilde çekimlerine devam ediyor.

Dizinin hayranları ise TRT 1'in yapmış olduğu duyuru karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve konu hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Yeni bölümlerde Erenköy Direnişi’nin tüm çarpıcılığı ve gerçekliği ile ekranlara yansıyacağı öğrenilirken çok sayıda sahne de yeni sezona damga vuracak. İstanbul, İngiltere ve Ankara'dan vatanlarını savunmak için üniversite eğitimlerini yarıda bırakıp gelen Kıbrıslı öğrenciler ile mücahitlerin destansı direnişini seyirci kitlesi ile buluşturacak olan dizi, yeni bölümleri ile merak içerisinde bekleniyor.

Ekibe ise yeni oyuncuların katıldığı öğrenildi ve Mehmet Aykaç, Tekin Temel, Metin Büktel ve Musab Ekici'nin oyuncu kadrosuna dahil olduğu bilgisi açıklandı. Kısa zaman içerisinde TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan dizi, Kıbrıs Zafere Doğru ismi ile yayınlanacak.