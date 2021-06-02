TRT 1 Dizisi Final Yapıyor! Oysaki Çok İddialıydı

TRT1 ekranlarının gözde projesi, 5 sezondur seyirci kitlesi ile buluşan ve büyük tartışmaları da beraberinde getiren Payitaht Abdülhamid isimli projenin final kararı aldığı bilgisine ulaşıldı. Payitaht Abdülhamit isimli dizi final bölümü için fragmanlarını da art arda yayınlarken “Beni Unutmayın” mesajını paylaştı. Bu sezonda dizi reyting oranlarının bir hayli düşüş göstermesi dikkat çekerken projenin aldığı eleştiriler de sıklıkla dile getiriliyor. Uzun süredir TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve çok sayıda izleyici kitlesi bulunan payitaht Abdülhamid isimli başarılı projenin final kararı alarak ekranlara veda edecek olması izleyici kitlesi tarafından üzüntü ile karşılandı. Projenin yayınlandığı tarih boyunca senaryosunda tarihi konular ile gerçek olmayan olayların yansıtılarak algı çalışması yapıldığı dile getiriliyordu. Bu yönleri ile de dikkat çeken TRT 1 dizisinin final kararı alması magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. İşte ekranlara veda edecek olan dizi hakkında detaylı bilgiler ve proje hakkında bilinmeyenler…

Bülent İnal tarafından sergilenen muhteşem performans ile ilgi toplayan ve bir dizi olarak değerlendirilmesi gereken Payitaht Abdülhamid projesi, ekranlara veda etmesi dikkatleri çekti. 4 Haziran 2021 tarihinde Cuma gününde final bölümü yayınlanacak olan dizinin fragmanları da izleyici kitlesi ile buluştu. TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca Cuma akşamlarında izleyici kitlesini ekranlara kilitleyen ve başarılı bir şekilde dönem dizisi olarak ekran hayatına devam eden Payitaht Abdülhamid isimli proje, 4 Haziran Cuma akşamında kendi kanalında yayınlanacak. 154. bölümü ile son sahneler TRT 1 ekranlarında yerini alacak. Her bölümü heyecan ve merak içerisinde beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan final bölümünde neler olacağı da merak konusu oldu.

Paşalık makamından azlettiği Tahsin Paşa’ya hususi bir vazife veren Sultan Abdülhamid, bu gelişme ile dizinin final bölümünde dikkatleri üzerine çeker. Bunun yanı sıra, Paris'te ikamet etmekte olan Mahmut Paşa'nın kaldığı otel odasında vefat etmesi üzüntü ile karşılanır. Ömrünün son zamanlarını ise Beylerbeyi Sarayı’nda sürgün hayatı yaşayarak geçiren Sultan Abdülhamid, bu görüntüleri ile seyirci kitlesini yasa boğar. Sultan Abdülhamit'in son zamanlarına geçirdiği Beylerbeyi Sarayı'nda onu hiç iş yalnız bırakmayan Saliha Sultan da bulunmaktadır.