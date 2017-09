Trafik Kazası Sonrası Açılabilecek Tazminat Davaları

Öncelikle tüm okurlarımızdan beklediğimiz, okurlarımızın trafik kurallarına riayet etmesidir. Çünkü Trafik kazaları Ülkemizin ve tüm Dünyanın bir türlü önüne geçemediği bir durumdur. Bunun başlıca sebepleri trafik kurallarına uyulmaması, alkollü araç kullanılması, dikkatsizlik vb.. gibi nedenlerdir.



Son 20 yılın trafik kaza istatistikleri incelendiğinde Türkiye’de her yıl ortalama 640.500 trafik kazası yaşandığı, bu kazalarda her yıl ortalama 4.540 kişinin hayatını kaybettiği ve 180.987 kişinin yaralandığı gözlemlenmektedir. Bir başka ifadeyle, Türkiye’de yollarda her gün yaklaşık 1870 kaza gerçekleşmekte, bu kazalarda ortalama günde 13 kişi hayatını kaybetmekte ve 393 kişi yaralanmaktadır. Mağdurlar ve yakınlarının bir çoğu haklarının farkında olmadığından, mağduriyetlerini bir nebze de olsa giderecek olan poliçe teminat haklarını kullanmamaktadır.



Bu yazımızda trafik kazası geçiren ya da ailesinden birisinin trafik kazası geçirmesi sonucunda; yaralanan, vefat eden veya sakat kalan kişilerin sahip oldukları hakları anlatmaya çalışacağım



1.Ölüm Tazminatı



Ölümlü trafik kazalarında kaza sonucu hayatını kaybeden şahsın desteği ile hayatlarını idame ettirenler kazaya neden olan kişi veya kurumlarından yoksun kaldıkları destek oranında tazminat talep edebilirler. Sayın okurlarımızın burada dikkat etmesi gereken husus şudur; Kazaya sebebiyet veren aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının olup olmadığıdır.



Eğer Kazaya sebebiyet veren aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası varsa bu ilgili Sigorta Şirketi hakkında ilgililer dava açıp Maddi Tazminat talep edebilirler. Sigorta Şirketine Karşı Manevi Tazminat talep edilemez. Manevi tazminat kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü ve araç işletenine karşı açılabilir.



Bir diğer husus Kazaya sebebiyet veren aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası yoksa kaza sonucu mağduriyet yaşayan kişi veya kişiler bu sefer Güvence Hesabına karşı Maddi Tazminat davası açabilirler.



Trafik Kazası sonucu – Ölüm Tazminatı konusunda hak talep edebilecek kişiler



• Çocuklar

• Anne ve baba

• Karı-koca

• Dini nikâhlı eşler bakımlarından destek hali karine olarak kabul edilmiştir.

Bu kişiler yukarıda belirttiğimiz Maddi ve Manevi davaları açma hakkına sahiptirler.

2. Trafik Kazası Sonucu -Bedensel Zararların Meydana Gelmesi Durumunda Maddi Ve Manevi Tazminat Talepleri



Trafik kazası sonucunda mağdur olan ve bedelsel bir sakatlık ya da zarara maruz kalan kişi veya kişiler Maddi ve Manevi tazminat talebinde bulunabilirler.

Bedensel zararları okurlarımızın anlaması için şöyle sıralayabiliriz:



• Kazada kişinin sakat kalması ve bu durumun süreklilik arz etmesi,

• Kişinin kaza sonucunda geçici bir süre ile işgöremez durumda olması

• Kaza sonucu kişinin ruhsal bozukluk yaşaması, bu durum geçici ya da kalıcı olabilir,

• Mevzuattaki eksiklikten dolayı sakatlık oranının bilinmediği estetik hasarlar,

• Kaza sonucu büyük çapta sakatlığı olan kişinin hayatı boyunca bakıma muhtaç olması durumunda bakıcı masrafları

•Kişide geçici olarak işgörememezlik durumu varsa bu süre zarfında yardım eden ve bakımını sağlayan kişiye yaptıklarının karşılığının ödenmesi,

• İyileşme sürecindeki tedavi masrafları, ameliyat giderleri gibi masraflar ve kaza geçiren kişinin yakınlarının yol, yeme-içme, barınma vs. harcamalarının karşılanması,

• Kişinin kazada uğradığı sürekli sakatlık durumundan dolayı gelirinin azalması ya da tamamen kaybetmesi durumu söz konusu olmasa bile güç kaybı yaşadığı için maddi ve manevi tazminat hakkı vardır.



Bu saydığımız gerekçeler neticesinde kaza kusur oranı ve uğranılan maluliyet oranı ayrıca yaptığınız iş Maddi Tazminatın Oranını belirlemektedir. Okurlarımızın burada bilgesi gereken husus bu tazminat oranlarının çok ciddi rakamlara ulaştığıdır.



Okurlarımızın bu haklarını bilmesi ve bu haklarını talep etmesi gerekmektedir. Aksi durum bu haklarının zamanaşımına uğramasına neden olmaktadır. Bir nebzede olsa böyle acı bir durum sonucunda, mağduriyetin maddi boyutunun az da olsa hafifletilmesi amaçlanmıştır. Her vatandaşın sahip olduğu hakları bilmesi için bir nebzede olsa burada bu konuyu anlattım. Umarım faydalı olur.



Sağlıklı kalın, Sevgiyle kalın.