Trabzonspor, Gaziantep FK ile oynadıkları maç sonrası hakem Volkan Bayarslan’ın kararlarına sert tepki gösterdi. Kulüp, özellikle Simon Banza'nın golünün VAR kararıyla iptal edilmesinin "futbolun ruhuna ihanet" olduğunu vurguladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, hakemlerin yanlış kararlarının artık sabır taşıran bir boyuta ulaştığı ifade edilerek, "Bayarslan'ın golü iptal etmesi skandal ve Türk futbolundaki çürümüşlüğün en net göstergesidir" denildi. Kulüp, hakemin oyunun akışını bilinçli olarak durdurup futbolu yavaşlattığını ve bunun futbolseverlere hakaret olduğunu savundu.

Trabzonspor ayrıca, sorunun yalnızca hakemlerde olmadığını belirterek Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) da eleştirdi. MHK'nin hakemlerin hatalarına göz yumması ve hesap sormaması eleştirilirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) acilen radikal reformlar yapması gerektiği ifade edildi. Kulüp, "Bu düzene kim dur diyecek?" sorusuyla açıklamayı noktaladı.