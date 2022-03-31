Trabzon'da 29 Ev Boşaltıldı! Heyelan Yaşanabilir

Trabzon'da yaşanacak olan facianın kıl payı atlatıldığı hakkında yorumlar yapıldı ve bölgede bulunan 29 tane evin tedbir amaçlı boş aldığı yönünde ifadeler kullanıldı. Kentin Arsin ve Düzköy ilçelerinde yaşanan heyelanlar sebebiyle tedbir amaçlı olarak 29 evin boşaltıldığı bilgisi öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Konu ile ilgili olarak Düzköy’e bağlı olan Gülcana Mahallesi'nde kar yağışı sonrasında toprak zeminde yaralanmalara ve kaymaya bağlı oluştuğu gözlemlendi. Konu hakkında yapılan haberlere göre yaşanan heyelanlar sebebiyle Gülcana Mahallesi'nde bazı binalarda hasar oluşumu meydana geldi ve üzerinde yaşanan gelişmeler araştırma konusu oldu .Toprak Alazlı Mahallesi’nde kaydı ve 27.000 anında tedbir amacıyla gece saatlerinde tahliye edildiği bilgisine ulaşıldı. Dün geceyi evleri boşaltılan vatandaşlar akrabalarında ve komşularında geçirdi ve felaketten kılpayı kurtuldukları yönünde ifadeler kullanıldı. Belediye, Jandarma ekipleri ve AFAD İl Müdürlüğü ise bölgede incelemeleri devam ettiriyor ve konu hakkında detaylar araştırılıyor.

Bölgede yaşayan ve Alazlı Mahallesi sakinleri arasında bulunan Refiye Kurt dün gece hayvanlarını alarak komşularının yanında kaldığını ifade etti ve evinin çok tehlikede olduğunu söyledi. Elinde olan her şeyi bu eve harcadığını ifade eden Kurt, evlerini boşalttıklarını söyledi ve nerede yatacağını kimin yanına gideceğini sordu.

Kurt, heyelanın geliş güzergahında arazilerinin de yer aldığını ifade ederek arazilerinin bölgede olduğunu ve hep işlediklerini söyledi. Farklı bir gelir kaynakları olmadığını da açıklayan Kurt hükümetin gereken her şeyi yapacağını ve kendilerini kurtaracaklarını ifade etti. Ekiplerin de çalıştığını ifade eden mahalle sakini, yapmış olduğu açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti.

Bir diğer mahalle sakini Bahattin Kurt da 30 yıl önce aynı sorunu yaşadıklarını anlattı ve ellerinden bir şey gelmediğini söyledi. Bölgede yağmur yağdığı zaman sağlam yerde bulunan akrabalarına ve komşularına gittiklerini ifade eden Kurt, mağdur olduklarını dile getirdi.