Tozluyaka Final Yapacaktı! Sevindiren Bir Gelişme Var

Yaz döneminde bir gençlik hikayesi olarak yayın hayatına başlayan Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesi çok farklı bir hikaye ile ekranlarda yayınlanıyor. Hem tecrübeli isimlerin hem de genç oyuncuların bir araya geldiği projenin hikayesi ilgi topladı ve dizi elde ettiği yüksek reyting oranları ile adından söz ettirdi. Yaz dönemi ardından reyting oranlarının iyi gelmesiyle dizi pazar akşamlarına alındı ve farklı bir günde yayın hayatına sürdürdü. Ancak son zamanlarda izlenme oranlarında düşüş yaşayan Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesi final yapacağını duyurdu ve bu haber ile hayranlıklarını üzüntüye boğdu. Dizi 25 Aralık pazar gününde 26. bölümü ile beraber son defa seyirci karşısına çıkacak ve ekran hayatına veda edecek. Diğer taraftan 25 Aralık tarihinde son kez ekranlarda yayınlanacak olan dizi hakkında güzel bir gelişme yaşandığı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Farklı hikayesiyle gönüllerde taht kuran, Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve NTC Medya imzalı olarak adından söz ettiren Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesi ünlü isimlerin başarılı oyunculuklarıyla pek çok kez gündem olmuştu. Güçlü senaryosu ve dizide kullanılan özgün müzikler ile de dikkat çeken Tozluyaka isimli dizinin yapımcılığı Mehmet Yiğit Alp ve Fatih Aksoy tarafından gerçekleştiriliyordu. Projenin müziklerine ise müzisyen besteci Berkay Şenol imza atıyordu.

19 Aralık Pazartesi gününde besteleri Berkay Şenol'a ait olan Tozluyaka dizisinin orijinal soundtrack albümü 71 eser ile müzik severler ve dizi hayranları ile buluşacak.

Tozluyaka dizisi oyuncu Çağla Şimşek bir süre önce rol aldığı Küçük Gelin dizisiyle adından söz ettirdi. Eski bir projede bir süre önce rol alan Çağla Şimşek ortaya çıkan fotoğraflar ile tanınmakta zorluk yaşattı. Oyunculuk sektörüne küçük yaşta adım atan Çağla Şimşek şöhreti Küçük Gelin dizisi ile yakalamıştı. Yıllar içerisinde geçirdiği değişim ile büyüleyen genç oyuncu sarı saçları ve mavi gözleriyle ilerde ne kadar güzel ve dikkat çekici bir kız olacağının sinyallerini veriyordu. Sergilediği performansı güzelliği ile yapımcıların dikkatini küçük yaşta çeken Çağla Şimşek şimdilerde ise Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesinde rol alıyor ve oyunculuk performansı sergiliyor.

İstanbul'da 1 Ağustos 2002 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Çağla Şimşek Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 50 kilo olan aslan burcu olan ve yeşil renkli gözlere sahip olan genç oyuncu 1.60 metre boyundadır. İstanbul'da doğup büyüyen Çağla Şimşek’in babası Samsunlu ve annesi ise Gümüşhaneli'dir. Oyunculuk kariyerine 4 yaşındayken başlayan ünlü isim kendisini bildi bileli setlerde olması sebebiyle daha sonra farklı bir şey yapmayı hiç düşünmediğini belirtmiştir. Mesleğe küçük yaşta adım atmanın kendisi için biraz şans olduğunu belirten ünlü isim daha sonra mesleğine yatırım yapmak ve kendisini geliştirmek için çok çalıştığını söylemiştir. İşine aşık bir şekilde devam ettiğini belirten Çağla Şimşek ilk oyunculuk tecrübesini çok küçük yaşlarda olması sebebiyle hatırlamadığını fakat sette yer aldığını söylemiştir. Her günü ilk set günüymüş gibi düşünüp bundan heyecan ve mutluluk duyduğunu belirtmiştir.