Torunu Olan Vatandaşlara Nakit Para Veriliyor! Ödemeler Bekleme Olmadan 425 TL Olarak Yapılıyor!

Torunu olan ve bu torunlara da bakım yapan kişilere, devlet maddi olarak destek yapılacağı duyurusu yayınlandı ve bu konuda 2022 yılı sürecinde toruna bakma parası tutarları artış göstermiştir. Büyükanneler ve büyükbabalara müjdeli bir haber olarak verilen bu gelişme, toruna bakma parası olarak devlet tarafından 425 TL olarak ödeme alacaktır. Bu ödemeler konusunda gerekli olan şartlar ve de başvuru detayları ise detaylı olarak araştırılmaya başlanmıştır. Devlet tarafından verilen destek ödemelerinde birçok destek kalemi sunulmaktadır ve bu destekler arasında toruna bakan vatandaşlara sağlanan ödemeler de bir hayli dikkat çekmektedir.

TORUN PARASI ÖDEMESİ 425 TL

Konu ile ilgili anneler doğum gerçekleştikten sonra yeniden iş hayatına dönme konusunda bazı sorunlar yaşayabilmektedir. Annelerin iş hayatına dönebilmeleri için devlet toruna bakma parası olarak, büyükanne ya da büyükbabalarına torunlarına bakma durumlarını yapmaları halinde kendilerine ödenek verileceği bilgisi paylaşıldı. Bu konuda Bakanlık tarafından verilecek olan bu destek; halk arasında torun parası adı altında anılmaktadır ve bakı parası ile ilgili başvuru detayları her gün daha da fazla araştırılmaktadır. Destek ödemesi hakkında bu ödemeden faydalanabilecek kişiler için detaylar paylaşıldı ve de torun için 425 TL olarak bir para ödemesinin yapılacağı bilgisi vurgulanmıştır.

TORUN ÖDEMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Vatandaşların toruna bakım maaşı alabilmeleri için, kişilerin T.C vatandaşı olması ve de 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Büyükannenin 65 yaşından küçük olması da gerekli şartlar arasındadır. Bununla beraber bazı şartların da yerine getirilmesi gereklidir. Konu ile ilgili başvuru tarihi itibari ile bakımı yapılacak çocuğun 3 yaşını doldurmaması, anne ve babanın ücret gelir düzey limitinin aşılmaması ve de annenin işvereni ile üçüncü dereceye varan noktada akrabalık durumunun bulunmaması gerekli şartlar arasında yer almaktadır.

GEREKLİ BELGELER

Devlet tarafından karşılıksız olarak verilecek bu destekte büyükannenin toruna bakımını engelleyecek herhangi bir fiziksel ya da ruhsal rahatsızlığının olmaması gereklidir. Toruna bakma başvurusu yapacak kişilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden başvuru işlemlerini yapabilecekleri bilgisi paylaşıldı.