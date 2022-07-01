Toprak Kayması Hindistan'ın Manipur'unu Vurdu

Yetkililer, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinin uzak bir bölgesinde büyük bir toprak kaymasının ardından en az 14 kişinin öldüğünü ve düzinelerce kişinin de hayatını kaybettiğinden endişe ediliyor.

Kurtarma ekipleri, Perşembe sabahı, işçilerin bir gecede derme çatma bir kampta uyudukları bir demiryolu inşaat sahasındaki toprak kaymasının ardından sağ kalan 19 kişiyi enkazdan çıkarmak için şiddetli yağmurlarla mücadele etti.

Ordu, aramaya katılmak için hazırlandı, ancak yetkililer iyimser değildi.

Manipur'un Noney ilçesi sulh hakimi Haulianlal Guite, Reuters haber ajansına telefonla yaptığı açıklamada, heyelanın yerel saatle 2 sularında meydana geldiği düşünüldüğünde, kalan insanların hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu söyledi.

Bu ay, benzeri görülmemiş yağmurlar Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerini ve komşu Bangladeş'i vurdu ve 150'den fazla insanı öldürdü.

Milyonlarca insan son haftalarda meydana gelen feci sel nedeniyle yerinden edildi ve bazı alçak bölgelerde evler sular altında kaldı.

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, ordu helikopterlerinin beklemede olduğu ve heyelan bölgesinde kurtarma operasyonlarına yardımcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hava çok düşmanca ve daha fazla toprak kayması kurtarma operasyonlarımızı engelliyor" dedi.

Manipur Başbakanı Nongthombam Biren Singh, durumu değerlendirmek için acil bir toplantıya çağırdığını söyledi.

"Bir arama ve kurtarma operasyonu zaten devam ediyor. Operasyona yardımcı olmak için doktorlarla birlikte ambulanslar da sevk edildi” dedi.

Yerel yönetim tarafından yayınlanan bir tavsiye raporu, heyelanın Ijei Nehri'nin akışını engellediğini ve baraj benzeri bir depolama oluşturduğunu söyledi.

Kamuoyunun önlem alması tavsiye olunur” denildi.