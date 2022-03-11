Tolga Sarıtaş Baba Performansı ile Beğeni Topluyor

Salı akşamlarında Show TV ekranlarında yayınlanarak izleyici karşısına çıkmakta olan Baba dizisinin başrollerinden başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş yapmış olduğu açıklamalar ile adından ve dizisinden söz ettirdi. Genç ve yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş yine aynı ekranda geçtiğimiz sezonda Arıza isimli diziyle performans sergilemiş ve sevenleri ile buluşmuştu. Yeni yılda yeni dizi ile sevenlerini bir kez daha mutlu eden ünlü oyuncu, etkileyici oyunculuk performansı ile adından söz ettiriyor.

Dizisi hakkında yapılan övgüler için teşekkür eden başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Baba dizisinde rol alıyor. Söz konusu proje Baba bir süre önce yayın hayatına başlamış ve reyting oranlarında iyi sonuçlar alarak yoluna devam etmişti. Fakat dizi özellikle tüm kişiler kategorisinde ortalama sonuçlar aldı ve başarılı bir şekilde yayın hayatını sürdürdü.

Dizinin yayın hayatına başlaması ile birlikte ekranlarda fırtınalar estireceği ve birinci olacağı yönünde yorumlar yapıyordu fakat bu durum gerçekleşmemiş ve hayal kırıklığı yaşanmıştı. Diğer taraftan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş'ın tavrı ve kullandığı ifadeler dizi ekibinin bulunulan noktadan memnun olduğu yönünde çıkarımlar yapılmasını da sağladı.

Çok güzel ve özel bir ekibin toplandığını ifade eden ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, yapım şirketi ve yönetmenlere çok teşekkür ettiğini, çok iyi ve çok keyifli olduklarını açıkladı. Karşıdan gelen tepkilerin de güzel olduğunu ifade eden başarılı oyuncu, keyiflerinin yerinde olduğunu ve henüz 4 bölümün yayınlandığını söyledi.

Ünlü oyuncu dizinin ilerleyen bölümlerinde daha iyi olabileceğini belirtirken Haluk Bilginer gibi usta bir isim ile aynı sette bulunmanın fırsatlarına da sahip bir şekilde performans sergiliyor.

Yolculuklarının uzun ve açık olmasına dilediğini açıklayan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ekipte herkesin işini yapmaya çalıştığını ve emeklerinin karşılıklarını bulduklarını söyledi.