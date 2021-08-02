Tolga Güleç’ten Can Yaman'a Büyük Tepki!

Yaklaşık olarak 7 aydır İtalya'da bulunan ünlü oyuncu Can Yaman, rol aldığı Sandokan dizisi için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından jakuzi keyfi yaparken verdiği pozu paylaşan ünlü oyuncu takipçilerinden ve meslektaşı Tolga Güleç’ten tepki topladı.

Ünlü oyuncu Tolga Güleç İtalya'da yaşayan Can Yaman'ın Türkiye'de devam eden orman yangınlarına yönelik paylaşımlar yapmamasına vurguda bulundu ve “Şu dünyaya bir katkın olsun” şeklinde ifadeler kullandı. Can Yaman'ın durmadan sosyal medya hesabından üstü çıplak fotoğraflarını paylaştığını ve etkileşim kastığını belirten Tolga Güleç, oyuncunun en azından ihtiyaç listesi paylaşması gerektiğini belirtti.

Sandokan isimli dizisinin çekimlerini yapmak için bir süredir İtalya'da bulunan ve geçtiğimiz haftalarda İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye ziyareti yaparak magazin gündeminin üst sıralarında yer alan ünlü oyuncu Can Yaman eleştirilerin hedefi oldu.

8,5 milyon takipçili Instagram hesabından konaklamış olduğu otelde çekildiği pozları yayınlayan ünlü oyuncu, Türkiye'de devam eden yangınları yönelik paylaşım yapmaması ile tepki topladı. 31 yaşındaki Can Yaman kaslı vücudunu sergileyerek denize karşı jakuzi keyfi yaptı ve bu sırada çekilmiş olduğu pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Oyuncunun bazı takipçileri, Türkiye'nin pek çok noktasında eş zamanlı olarak başlayan ve hala devam etmekte olan orman yangınlarına yönelik bir paylaşımda bulunmamasına tepkide bulundu ve bu yaptığının yanlış olduğunu belirtti. Ünlü oyuncuya tepki gösteren isimler arasında oyuncu Tolga Güleç de bulundu ve Tolga Güleç, Can Yaman'ın en azından ihtiyaç listesi paylaşması gerektiğini söyledi.

Herkesin içinde isim vermeyeceğini ifade eden ünlü oyuncu Tolga Güleç, daha sonra üstüne 12- 13 yaşındaki fanlarının saldıracağını söyledi. Sosyal medya hesabından durmadan üstü çıplak fotoğraflarını paylaştığı için Can Yaman'a eleştirilerde bulunan ünlü oyuncu Tolga Güleç oyuncunun paylaşım yapması gerektiğini söyledi.