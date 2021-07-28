Tokyo’da, Kovid-19 Vakaları En Yüksek Rakamı Gördü

Uzmanlar, dalgalanmanın son derece bulaşıcı Delta varyantı tarafından yönlendirildiğini söylüyor.

Yeni vakalar, önceki gün belirlenen 2.848'lik rekoru aştı. Pandeminin başlangıcından bu yana şehirde 206.745 vaka görüldü.

Japonya'nın başkenti, halkın yaygın muhalefetine rağmen geçen Cuma günü başlayan Olimpiyatlar öncesinde 12 Temmuz'dan bu yana dördüncü bir olağanüstü hal altında bulunuyor.

Japonya'nın aşı bakanı, Tokyo'da tüm zamanların en yüksek vaka sayısını kaydettiği için, ülkenin aşı dağıtım hızının gençlerin doz almasını sağlamaktan daha az önemli olduğunu söyledi.

Aşı bakanı Taro Kono, Associated Press'e Japonya'nın günde bir milyon atış hedefini "aştığını", bu nedenle "hızın artık önemli olmadığını" söyledi. Yetkililer, kampanyaya geç başladıktan sonra her hafta ortalama 10 milyon silah mermisi alıyorlar.

"Biraz yavaşlasak da iyiyim. Bunun yerine genç insanlara ulaşmalıyız ki onlar da aşı olmalarının gerekli olduğunu düşünsünler” dedi.

Tokyo valisi Yuriko Koike, Olimpiyatlar sırasında vakalardaki artış nedeniyle gençleri aşı olmaya ve koronavirüs kısıtlamalarına uymaya çağırdı.

Reuters, vakaların Salı günü 2.848'e yükseldiğini ve Ocak ayındaki bir önceki rekoru aştığını bildirdi. Koike, yeni vakaların çoğunun aşılanmamış genç insanlarda olduğunu, yaşlıların çoğunun ise tam olarak aşılandığını söyledi.

Koike, "Gençlerin faaliyetleri (enfeksiyonları yavaşlatmak için) anahtarı elinde tutuyor ve işbirliğinize ihtiyacımız var" dedi. "Lütfen zorunlu olmayan gezilerden kaçındığınızdan ve temel enfeksiyon önleme önlemlerine uyduğunuzdan emin olun; gençlerin aşı olmasını istiyorum."

Japonya'daki insanların dörtte biri (%25,5) tamamen aşılanmışken, yaşlıların %68,2'si tam olarak aşılanmıştır.

Güney Kore, ülke koronavirüsün daha bulaşıcı Delta varyantı tarafından körüklenen dördüncü bir salgın dalgasını bastırmak için mücadele ederken, şimdiye kadarki en yüksek günlük artışı olan 1.896 yeni vaka bildirdi. Tayland ayrıca günlük 16.533 yeni koronavirüs enfeksiyonu rekoru bildirdi ve ülkenin toplam birikmiş vakalarını 543.361'e getirdi.

Bu arada ABD'de Joe Biden, ABD'nin artan Delta varyant vakalarına yanıt vermesi nedeniyle tüm federal çalışanların koronavirüs aşısı olmasını zorunlu tutmanın "göz önünde bulundurulduğunu" söyledi.