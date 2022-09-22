TOKİ'den ev alacaklar için uyarı 

Bilindiği üzere toki sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde birçok ev satışa sunulacak. Bu satış kapsamında ise belirli şartların sağlanması gerekiyor. Kuraya katılmak için bankaya yatırılan para için uzmanlar uyardı. Toki sosyal konut projesini illegal yollarda yapmaya çalışan dolandırıcılara karşı dikkatli olunmalı.

Toki sosyal konut projesinde kurada öncelik sağlanacağı iddiaları

81 ilde yapılacak olan TOKİ sosyal konut projesi ile birçok vatandaş ev sahibi olabilecek. Bunun için belirlenen bankalara 500 TL ödeme yapılması gerekiyor. Dolandırıcı kişiler ise belirli bir mebla isteyip kura da ön sıralara yerleştirileceğini vaat ediyorlar. Bu konuda toplu konut idaresi başkanlığı ise konut dolandırıcılığına karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.

Ev sahibi olayım derken dolandırıcılara parayı kaptırmayın

TOKİ sosyal konutlar için bankaya 500 TL tutarında bir meblağının yatırılması gerekiyor. Bunu fırsata çevirmeye çalışan kişiler tarafından dikkatli olunması gerektiği yetkililer tarafından duyuruldu. Yetkili şube ise idare tarafından satılan evlerin başvuru toplama sözleşmenin tamamlanması devir teslim tapunun çıkması gibi işlemlerin hepsinin sadece Türkiye Cumhuriyeti Halk Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası'nın sadece yetkili şubeleri tarafından yapılacağını bildirdi. Türkiye'de aktif olarak çalışan başka diğer bankaların bu işlemi yetkili olmadığı bilmek gerekir.

Sosyal konut projesi TOKİ'de ayrıcalık uygulanır mı ?

Son günlerde gündemden düşmeyen toki sosyal konut projesi bilindiği üzere sadece kurra yöntemi ile belirlenecek. Bu kuraya dahil olmak isteyen vatandaşların ise belirlenen süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Halk Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası'nın sadece yetkili şubelerinden para yatırmaları ve bu banka üzerinden işlem yapmaları gerekmektedir. 500 TL meblağının üzerinde istenilen paraların ise karşı tarafa ödenmemesi gerekir. Son günlerde dolandırıcılar toki sosyal konut projesini kendi çıkarları için kullanmaya çalışmışlardır. Vatandaşların ise bu dolandırıcılığa göz yummayarak dikkatli olmaları gerekir. Son günlerde artan talepler sonucunda TOKİ yönetim kuruluna çok fazla sayıda dolandırıcıların para istediğine dair şikayetler gelmektedir. Bu dolandırıcılığa mahal vermeden vatandaşların yetkili bankalar üzerinden resmi olarak paralarını yatırmaları gerekir.