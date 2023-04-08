TOGG T10X alacaklara kredi müjdesi verildi! İşte faiz oranı ve geri ödeme miktarı

İşte faiz oranı ve geri ödeme miktarı... TOGG T10X alacaklara kredi müjdesi verildi! Kamu bankaları TOGG T10X almak isteyenlere yönelik dev bir taşıt kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya ile birlikte yasal sınırların aşıldığı, ödenecek taksit tutarlarının düşürüldüğü ve daha yüksek oranda kredi kullanılabileceği bildirildi. Bu makalede TOGG T10X almak isteyenlere sunulan bu taşıt kredisi kampanyası hakkında ayrıntılı bilgi verilecek.

Kamu Bankası TOGG T10X Almak İsteyenlere Taşıt Kredisi Kampanyası Başlattı

TOGG T10X'in fiyatı oldukça yüksek olduğu için birçok kişi tarafından alınamayacak bir araçtır. Ancak, bir kamu bankası tarafından sunulan dev bir taşıt kredisi kampanyası sayesinde, TOGG T10X almak isteyen insanlar daha kolay bir şekilde araç sahibi olabilirler. Kampanyanın detayları henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, 300 bin liraya kadar 24 ay vadeli kredi kullanılabileceği, hayat sigortalı sistemde faiz oranının yüzde 1.36, sigorta olmayan kredide ise faiz oranının yüzde 1.41 olduğu biliniyor.

Kredi Detayları

Sıfır arabaların fiyatına göre kredi miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Fiyat Aralığı Kredi Çekebilme Oranı Maksimum Vade 0 - 400.000 TL %70 48 ay 400.001 - 800.000 TL %50 36 ay 800.001 - 1.200.000 TL %30 24 ay 1.200.001 - 2.000.000 TL %20 12 ay

TOGG T10X fiyatı, bu tablodaki herhangi bir kategoriye dahil edilmiyor.

TOGG T10X Nedir?

TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) T10X, Türkiye’nin elektrikli otomobil prototipidir. Bu araç, yüksek performans, konfor, güvenlik, güç ve stil özellikleriyle birleştirilen modern bir araçtır. TOGG T10X, özellikle Türkiye'de üretildiği için, ülkemizdeki insanlar için özel bir anlam taşıyor. Bu nedenle TOGG T10X, birçok kişi tarafından satın alınmak isteniyor.