TMO’yu dolup taşıracak indirim! 5 LT TMO ayçiçek yağı fiyatı düştü! PTTAVM’de 4’lü TMO sıvıyağ yarı fiyatına satılıyor

PTTAVM’de 4’lü TMO sıvıyağ yarı fiyatına satılıyor. TMO’yu dolup taşıracak indirim! 5 LT TMO ayçiçek yağı fiyatı düştü! Yemeklerin temel taşı olarak yağların değeri büyüktür. Hemen hemen her yemeğin esas unsurlarından olduğu için temel gıda maddesi kapsamındadır. Ekonominin kötü gidişatı nedeniyle pek çok üründe olduğu gibi yağlarda da fiyat artışları görülmüştü.

İnsanların çoğu uygun fiyatlı bir yağ bulmak için market market gezmeye başladı. TMO yaptığı indirimle hafta sonuna damga vuracak. Beş litrelik yağların fiyatları insanları cezbediyor. Ayçiçek yağının fiyatı duyanlar hemen TMO’ya koştu.

TMO’da Sıvı Yağ İndirimi Sıralar Oluşturdu

Hafta içindeki çalışma şartları nedeniyle pek çok kişi alışveriş işini hafta sonuna bırakmaktadır. Bu nedenle önemli kampanyalar da hafta sonunda kendini göstermektedir.

Beş litrelik Ayçiçek yağlarında fiyatların yarıya inmesi daha ekonomik alışveriş yapmak isteyenlerin anında dikkatini çekti. Bunun yanı sıra PTTAVM’nin bu kampanyayı devam ettirmesi yağ almak isteyenler için güzel bir sürpriz oldu.

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