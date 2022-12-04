TMO ayçiçek yağı fiyatlarını gören çifter çifter alıyor! BİM, ŞOK, A101 Migros yanına yaklaşamadı

BİM, ŞOK, A101 Migros yanına yaklaşamadı... TMO ayçiçek yağı fiyatlarını gören çifter çifter alıyor! Günümüzde ihtiyaç ürünlerinin pek çoğu zincir marketlerden tedarik ediliyor. Bunlara rağbetin büyük olması nedeniyle buralarda gerçekleştirilen kampanyaların da dikkat çektiğini söylemek mümkündür. Hangi ürünün hangi markette daha uygun fiyattan satıldığı konusu vatandaşların en çok ilgilendiği konuların başında geliyor. Piyasadaki kur dalgalanmaları ve kötü ekonomik gidiş nedeniyle pek çok ürün üst üste zamlanıyor. Bu zamlar vatandaşın alım gücünü zorlamaya başladı. TMO bu zor günlerde vatandaşlara destek olmak için indirimlerine devam ediyor.

TMO Ayçiçek Yağı Kampanyası Büyük İlgi Görüyor

Fahiş fiyatlar özellikle sıvı yağlarda kendini göstermişti. Devletin duruma el koymasından sonra yurt dışından gelen ham yağlar rafine edilerek TMO tarafından satışa çıkarılmıştı. Bu şekilde çok daha ucuz bir şekilde yağ alınması mümkün oldu. 129 TL’den satışa çıkan yağlar insanların yoğun talebiyle karşılaştı.

Başka market zincirlerine göre ciddi oranda ekonomik olarak satışa çıkan bu yağlara gösterilen ilgi de büyük oldu. Uzun sıralar oluşurken izdiham yaşandı. Alışverişlerini online kanallardan yapanlar için de kampanyaların sürdüğü biliniyor. Ayrıca toplu olarak alışveriş yapıldığı takdirde daha uygun bir biçimde alım yapma imkanı bulunmaktadır.

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