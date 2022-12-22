TKM'de yılbaşı indirimi kuyruk oluşturdu! Çay ve şekerde muhteşem indirim! Tükenmeden hemen yetiş

Tükenmeden hemen yetiş... TKM'de yılbaşı indirimi kuyruk oluşturdu! Çay ve şekerde muhteşem indirim! Son zamanlarda yaşanan market fiyatlarındaki artışlar nedeniyle vatandaşlar indirim haberlerini yakından takip etmeye başladı. Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri‘nden gelen çay ve şeker indirimiyle vatandaşlar marketlere koştu.

İndirimler Başladı

Tarım Kredi Marketlerindeki büyük indirimler Cumhurbaşkanının talimatıyla son dakika olarak başladı. Diğer marketlerde şeker ve çaya gelen zamlar nedeniyle vatandaşlar gözlerini TKM marketlerine çevirdi.

Talimatın gelmesiyle şeker ve çayda büyük indirimlerin vatandaşı beklediği duyuruldu. Yapılacak olan yılı son indirimleri ile dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını çok kolay bir şekilde buradan gidermesi söz konusu olacaktır.

Cumhurbaşkanının özel talimatıyla her ay en az iki kere olacak şekilde indirim kampanyaları düzenlenmesi gerekecek. Talimat kapsamında indirim sadece çay ve şekeri kapsamıyor bir çk tüketim maddelerinde büyük indirimler yaşanacağı söyleniyor.

Ürünlerde yüksek indirim olduğunu gören vatandaşlar hangi ürünü alacağının kararsızlığını yaşıyor. İndirimde en çok dikkati ise geçmişte yüksek fiyattan satılan çay ve şeker oldu.

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