Timuçin Esen Vazgeçmişti Ama O Ünlü Kabul Etti!

TRT ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan Mevlana dizisi için ünlü oyuncu Timuçin Esen düşünülmekte idi. Hekimoğlu ile büyük başarılara imza atan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun karar değişikliğine gitmesi ise dikkat çekmişti. Hekimoğlu dizisi ardından yeni yapım ile anlaştığını ifade eden ünlü isim Timuçin Esen, daha sonra vazgeçtiğini de açıklamıştı.

Ünlü oyuncu Bülent İnal ise Timuçin Esen'in vazgeçtiği TRT dizisi için anlaşma gerçekleştirdi. Mevlana rolünü canlandırmak için 5 sezondur ekranlarda yer alan ve başarılı bir şekilde oyunculuk performansı sergileyen yetenekli isim Bülent İnal anlaşma yaptı.

Uzun bir süredir ekranlarda yer alan ve rol aldığı projeler ile büyük başarılara imza atan Bülent İnal'ın yeni dizisi olan Mevlana hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte Timuçin Esen'in kabul ettiği fakat daha sonra vazgeçtiği yapım hakkında merak edilenler…

Yeni dizi için Konya'da özel bir hazırlık yapıldığı da öğrenildi ve çekimlerin 50 dönüme yayılan platoda başladığı ifade edildi. Dizide ünlü oyuncu Bülent İnal'ın başrolde yer alacak olması ise bir sürpriz olarak açıklandı. Timuçin Esen isimli ünlü oyuncunun hayranları ise oyuncunun vazgeçmesi sebebiyle üzüntü duydu fakat Bülent İnal'ın hayranları ise bu gelişmeden oldukça memnun ve mutlu.

Mevlana dizisi için yaklaşık olarak 2 sene süren hazırlıklar ile beraber etkileyici bir plato oluşturulduğu da ifade edildi. Proje için çok sayıda yeni bina inşa edilirken 13. yüzyılın ortamı yaşatılmaya çalışıldı. Aksesuarlar ve kostümler için büyük çaba sergilenirken Selçuklu mimarisinden izler taşıyan mekanlar da yaratıldı.

Yetenekli oyuncu Bülent İnal ise oldukça önemli olan yapımda başrol oynayacak. Kariyerinde yeniden güçlü bir adım atacak olan ünlü oyuncu Bülent İnal yeni dizisi için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.