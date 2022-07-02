Tesla, Siyah İşçilere Karşı Irkçılık İddiasıyla Yeni Bir Dava Açtı

Tesla'daki on beş Siyah eski veya mevcut çalışan, fabrikalarında ırkçı tacize ve tacize maruz kaldıklarını iddia ederek Perşembe günü elektrikli otomobil üreticisine dava açtı.

Kaliforniya eyalet mahkemesinde açılan davaya göre işçiler, meslektaşları, yöneticileri ve insan kaynakları çalışanları tarafından düzenli olarak saldırgan ırkçı yorum ve davranışlara maruz kaldıklarını söyledi.

Dava, çoğunlukla Tesla'nın Fremont, California fabrikasında meydana gelen tacizin "zenci", "kölelik" veya "plantasyon" terimlerini kullanmayı veya "ganimet sever" gibi cinsel yorumlarda bulunmayı içerdiğini belirterek, araba üreticisinin "standart" olduğunu da sözlerine ekledi. operasyon prosedürleri bariz, açık ve katıksız ırk ayrımcılığını içerir”.

Davaya göre, davacılardan bazıları Tesla'daki en fiziksel olarak zorlu görevlere atandılar veya terfi için geçtiler.

Tesla'nın Fremont fabrikasında bir üretim ortağı olan Montieco Justice'in, COVID-19 ile sözleşme yapması nedeniyle izinli bir izin aldıktan sonra Tesla'ya döndükten hemen sonra rütbesinin düşürüldüğünü söyledi.

Tesla, bir Reuters haber ajansının yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Otomobil üreticisi, bir California sivil haklar ajansı tarafından da dahil olmak üzere, yaygın ırk ayrımcılığı veya cinsel taciz iddiasıyla en az 10 davayla karşı karşıya.

Daha önce görevi kötüye kullanmayı reddetti ve işyerinde suistimalleri önlemek ve ele almak için politikaları olduğunu söyledi.

Pazartesi günü, Kaliforniya'daki bir federal yargıç, Tesla'nın 15 milyon dolarlık bir ödülü geri çevirdikten sonra şirketi ırk ayrımcılığı yapmakla suçlayan siyah eski bir fabrika işçisine borçlu olduğu zararlar hakkında yeni bir dava açılmasına karar verdi.

Bu ay bir Tesla hissedarı, CEO Elon Musk ve şirketin yönetim kurulunu işçi şikayetlerini ihmal etmek ve zehirli bir işyeri kültürünü teşvik etmekle suçlayan bir dava açtı.