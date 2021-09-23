Teşkilat’ın Kadrosuna 9 İsim Katıldı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi olan Teşkilat isimli başarılı dizi, kısa bir süre içerisinde ikinci sezonuna başlayacak. Yapılan açıklamalarda 26 Eylül Pazar akşamında dizinin yeni sezonuna başlayacağı söylenilmişti. Dizi hayranları da yapılan açıklama sonrasında 26 Eylül Pazar akşamını beklemeye başladı. Birinci sezonda 14 bölüm yayınlayan sevilen dizi Teşkilat seyirci kitlesinden büyük ilgi ile karşılaştı. Diğer taraftan dizide gözlerden kaçmayan bazı amatörlükler ise eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

İkinci sezonda yeni bölümleri ile izleyici kitlesini oldukça etkileyecek olan Teşkilat, yapılan bazı değişiklikler ile seyirci karşısına çıkacak. Bunun yanı sıra oyuncu kadrosuna yeni eklenen isimler de projede rol alacak. Teşkilat dizisinde görsel zenginlik, kurgu ve etkileyici çekimler dikkat çekici nitelikte olurken yeni bölümler de merak içerisinde bekleniyor.

Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp ve Hakan Boyav gibi üç başarılı isim ise dizinin yeni sezonunda öne çıkmakta. 2. sezonun gidişatını belirleyecek olan 3 başarılı oyuncu büyük bir değişime imza atacak. Yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosuna 9 ismin dahil olduğu bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak edildi.

Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Ezgi Şenler gibi başarılı oyuncular Teşkilat dizisinde sergiledikleri rolleri yeniden seyirci karşısına çıkaracak. Aynı zamanda Gürkan Uygun, Turgut Tuncay, Hakan Boyav, Ali Öner, Mustafa Açılan, Mehmet Ergenç, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca ve Nil Günal gibi isimler de oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Seyirci kitlesini ekran başına oturtacak olan dizi etkileyici hikayesi ile adından söz ettirecek. Senaryoya karşı güçlü adımlar da atıldı ve 2. sezon merak edildi. Birinci sezonda nefes kesen sahneleri ekranlara getiren proje ikinci sezonda da reyting rekorları kırabilir. 2. sezonunda nefes kesen maceraları seyirci kitlesi karşısına çıkaracak olan dizi, oyuncu kadrosu ve hikayesi ile tüm dengeleri değiştirecek.