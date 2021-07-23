Teşkilat’ın İkinci Sezonuna Oyuncu Transferi

TRT 1 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan ve ilk bölümü itibariyle reyting rekorları kıran başarılı proje Teşkilat hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Teşkilat isimli dizinin ikinci sezonu öncesinde yaşanan yeni gelişmeler olduğu öğrenildi ve kadroya veda eden bir oyuncu olduğu gibi yeni eklenen bir ismin olması da dikkat çekti.

Dizinin dikkat çeken Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal isimli oyuncu Temmuz ayının son günlerinde Ankara'ya giderek ekibe katılacağını söyledi ve proje hakkında yeni gelişmelere ulaşıldı. Oyuncu Deniz Baysal'ın vermiş olduğu bilgi ile birlikte dizi çekimlerinin kısa zaman içerisinde başlanacağı bilgisine ulaşıldı.

İkinci sezonun ise Eylül ayında televizyon ekranlarına verileceği hakkında tahminler gerçekleşti ve izleyici kitlesi projenin yeni sezonunu merak içerisinde bekledi. Projenin ilk sezonu 14 bölüm sürmüş ve güçlü aksiyon sahneleri sosyal medyanın gündeminde yer almıştı. Reyting oranlarının yanı sıra uzun süre sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına giren Teşkilat isimli başarılı projede Çağlar Ertuğrul'un sergilemiş olduğu performans da beğeni ile karşılanmıştı.

Reji kısmında bir ayrılığın gerçekleştiği öğrenildi ve yönetmen Keche lakaplı Hakan Kırvavaç’ın projeye veda ettiği bilgisine ulaşıldı. Ünlü yönetmen kırvavaç, ilk sezonu 14 bölüm süren Teşkilat isimli projenin başarısında büyük bir katkı sağlamış ve çok iyi bir anlatım dili oluşturmuştu.

Dizinin ikinci sezonunda Burak Müjdeci ile Burak Arlıer’in Teşkilat’ı yöneteceği öğrenildi. Burak Arlıer, Son Yaz’ı çekmiş ve büyük başarılar elde etmişti. Sevilen diziye yeni katılacak olan oyuncunun ismi ise Hakan Boyav olarak açıklandı. Boyav, Payitaht Abdülhamid isimli başarılı projede Mahmut Paşa olarak rol almış ve adından söz ettirmişti. Payitaht Abdülhamid'in Mahmut Paşa’sının Teşkilat’a katılması ilgi ile karşılandı ve seyirci kitlesini meraka sürükledi.