Pazar akşamlarının sevilen dizisi "Teşkilat", 22 Eylül 2024 tarihinde yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. TRT 1’de yayınlanan ve Tims&B Productions imzalı dizi, sezon finalini 9 Haziran’da yapmıştı. Bu sezon, kadroya yeni isimler dahil olurken, başrol değişiklikleri de dikkat çekiyor.

Yeni sezonda, Tolga Sarıtaş "Yüzbaşı Altay" karakteriyle dizinin kadrosuna katılıyor. Aybüke Pusat’ın partneri olan Sarıtaş, dizideki önemli rolüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek. Ayrıca, dizinin yeni oyuncuları arasında Adnan Biricik, Eren Hacısalihoğlu, Gizem Güneş, Murat Han, Murat Aygen, Tuvana Türkay, Ushan Çakır ve Özlem Maden de yer alıyor.

Dizinin yeni karakterleri arasında Altay Yüzbaşı’nın kardeşi Selen’i canlandıran Gizem Güneş ve Akif Başkan rolündeki Adnan Biricik de bulunuyor. Bu sezon, izleyiciler yenilenen kadro ve hikaye ile aksiyon dolu bölümler bekliyor. "Teşkilat", güçlü oyuncu kadrosu ve heyecan verici senaryosuyla Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.