Teşkilat Dizisine O İsim Katılırsa Yer Yerinden Oynar!

Gürkan Uygun bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi projesinde hayat verdiği Memati karakteriyle hafızalara kazanmış ve geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Başarılı oyuncunun Kurtlar Vadisi ardından kendisine yeni bir yol çizmek istediği bilgisine ulaşılmış ve adeta üzerine yapışan bu karakterden nasıl kurtulacağız merak konusu olmuştu.

Uygun ise zor olanı başarmakla kalmadı ve pek çok farklı yapımda adından söz ettirdi. Bambaşka rollere oldukça başarılı bir şekilde hayat veren Gürkan Uygun Memati rolünün yanı sıra pek çok karakter ile de adından söz ettirdi. Son olarak TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu isimli dizide rol alan ünlü isim, yeni bir teklif ile magazin gündeminde yer aldı.

İlk bölümü ile reyting rekorları kıran ve çok başarılı bir sezon geçiren Teşkilat isimli dizinin başarılı oyuncusu Gürkan Uygun ile görüşmeler gerçekleştirdiği bilgisine ulaşıldı.

Birinci sezonu ile milyonları etkileyen ve sosyal medyanın uzun süre boyunca gündeminde kalan Teşkilat isimli dizi 2. sezon için de güçlü bir hikaye oluşturmakta. Son günlerde projeye yeni oyuncu transferleri olduğu öğrenilirken Gürkan Uygun ile de görüşmeler yapıldığı iddia edildi.

TRT 1 ekranlarında Hasan Sabbah karakteri ile yer alan Gürkan Uygun'un Teşkilat dizisinde rol alıp almayacağı merak konusu oldu ve konu hakkında detaylar araştırıldı. Sevilen oyuncu Gürkan Uygun'un Teşkilat isimli başarılı televizyon dizisi projesinde rol alıp almayacağı hakkında henüz netleşen bir durum bulunmazken ortada bir teklif olduğu söylenildi.

Uygun’un kısa zaman içerisinde diziye katılıp katılmayacağını hakkında bir karar vermesi beklenirken ünlü ismin hayranları da bu gelişme karşısında heyecanlandı.

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un pek çok farklı projeden teklifler aldığı ve yeni sezonda ekranda yer almak istediği bilgisini ulaşılırken ünlü ismin hangi projeyi tercih edeceği de merak içerisinde bekleniyor.