Bir başrolüne geçen sezon finalinde veda eden Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul'un vedasıyla yeni bir dönem başladı. Şimdi konuşulan ayrılık iddiası diğerlerine hiç benzemiyor. Söylentilerin ışığında şunu söyleyebiliriz ki Deniz Baysal diziden ayrılacak.

Teşkilat dizisinde yürekleri yakıp kül edecek ayrılık gelişmesi! Ardında tek bir iz bile bırakmayacaklar. Pazar akşamları aksiyonu zirveye çıkaran Teşkilat dizisinde hiç kimsenin ummadığı bir ayrılık gelişmesi yaşanacak. Çağlar Ertuğrul'un ardından şimdi de diziye güzel oyuncu Deniz Baysal veda ediyor. Bu ayrılık gelişmenin ne zaman ve hangi bölümde gerçekleşeceği konusunda bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldikçe sizlere bildireceğiz.

BİR VEDA DAHA YAŞANACAK

Erkek başrol oyuncusuyla geçen sezon finali bölümünde veda Teşkilat'ta Çağlar Ertuğrul'un vedasıyla yeni bir dönem tohumları ekildi.

BAŞROL GİDİYOR

Son söylentilere göre, şunu sizlere iletebiliriz ki Deniz Baysal diziden ayrılmasıyla seyirciyi yıkacak.

SENARYO GEREĞİ ÖLECEK

Deniz Baysal'ın canlandırdığı Zehra karakteri vedasıyla şoku yaşatacak. Ölüm sahnesi de izleyenleri gözyaşına boğacak.

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

Deniz Baysal Yurtcu 5 Nisan 1991 tarihinde doğdu. İlk olarak, 2011 yılında FOX'ta yayımlanan Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde roller aldı. Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolüyle tanındı.

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