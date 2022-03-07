Teşkilat Dizisinde Uzay ile Ebru Yüzleşme Yaşadı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat isimli proje 37. yeni bölümü ile 6 Mart Pazar akşamında ekranlarda yer aldı ve seyirci kitlesinin beğenisi ile karşılaştı. Görkemli prodüksiyon ve aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ile büyük beğeni toplayan başarılı proje Teşkilat sosyal medyaya da damgasını vurdu ve dizi hakkında çok sayıda paylaşım yapıldığı görüldü.

Dizinin yeni bölümüne Yıldırım karakterinin Türkiye'ye kimyasal girişinin yapılması için yeni planını devreye sokması damga vurdu ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler de merak edildi. Diğer taraftan Uzay ile Ebru karakterleri de yüz yüze gelerek izleyici kitlesinin dikkatini çekti. Bunun yanı sıra Ceren karakteri hayatının amacına ulaştığını düşünde ve kendisini Türk istihbaratının elinde bularak adından söz ettirdi. Pazar akşamında 37. yeni bölümü ile TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Teşkilat dizisi hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte Ebru ile Uzay karakterlerinin yüzleşme yaşaması ve Ceren'in yaşadığı ilginç durum ile ilgili dikkat çeken detaylar…

Ebru karakteri ise her şeyi öğrendi ve bu durum onun hayatının tehlikeye girmesine sebep olarak gösterildi. İzleyici kitlesi Ebru ile Uzay'ın yüzleşme yaşaması ile ilgili yaşanacak olan gelişmeleri merak etti ve konu hakkında çeşitli araştırmalar yapıldı. Mete Başkan bu duruma el koydu ve Ebru ile Uzay’ın yüz yüze gelmesi gerçekleşti. Ebru karakteri gerçekleri öğrenmesi sonrasında büyük bir şok yaşadı ve daha sonra ilginç gelişmeler de meydana geldi. Zarar görmemesi adına yeni bir kimlik alarak kimsenin bilmediği farklı bir yere gitti ve Ebru, yeni bir hayata başlayarak dizi hayranlarını şaşırttı. Bunun yanı sıra ekip de görev aldıkları operasyonu kusursuz bir şekilde gerçekleştirdi ve yeni bölüm merak içerisinde beklenilmeye başlanıldı.