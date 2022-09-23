Teşkilat Dizisi Yeni Sezona Bomba Gibi Hazırlandı

TRT1 ekranlarında iki sezonu biten Teşkilat dizisi üçüncü sezonuna merhaba demeye hazırlanıyor. İlk iki sezonu Ankara ilinde çekilen projenin artık İstanbul ilinde çekileceği daha önceden ilan edilmişti. Ayrıca başrol oyuncularından Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılması ve değişen kurgusuyla merak uyandıran Teşkilat projesinin en önemli hamlesi Murat Yıldırım oldu.

Aziz Bitti Teşkilat Başladı

Show Tv ekranlarında yayınlanan Aziz dizisinde başrol olarak bulunan Murat Yıldırım projenin ani bir kararla final yapmasının ardından Teşkilat dizisi ile anlaşmıştı. Başrol arayışında olan Teşkilat dizisi için Murat Yıldırım adeta büyük bir şans oldu. Deniz Baysal ile partner olan Murat Yıldırım'ın hikayeye geçmişten gelen Ömer karakteri olarak dahil olması izleyenleri de meraklandırdı.

Serdar'ın görev sırasında ölmesiyle şoka uğrayan Zehra için artık hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Diğer oyunculardan da hikayesi bitenlerin ayrıldığı bilinen Teşkilat dizisi artık bambaşka bir senaryo ile izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mit ajanlarının gizli görevlerini anlatan projede ikinci sezon sonunda Serdar'ın ölmesi bütün dengelerin değişmesine neden oldu. Ömer karakteriyle projeye dahil olan Murat Yıldırım'ın Teşkilat için dönüm noktası olduğu ifade edildi.

Yargı Dizisiyle Rekabet Kızışıyor

Geçen sezon pazar akşamlarının zirvesini tahtından indiren Yargı projesi bu sezon için rakibiyle çetrefilli bir yola doğru ilerlemesi bekleniyor. Yeni hamleleri ve değişen kadrosuyla merakla beklenen Teşkilat dizisi Yargı dizisi için artık bir tehlike olarak görülüyor. 18 Eylül pazar akşamı yeni sezonuna başlayan Yargı dizisi geleneği bozmadı ve zirveyi kaptı. Fox Tv'nin yaz sezonunda yayın hayatına aldığı Tozluyaka projesi ise Yargı'nın ardından ikinci sırayı kaptı.

Teşkilat dizisinin başlamasına az bir süre kala pazar akşamlarının reyting savaşı nasıl olacak merak konusu oldu. Murat Yıldırım'ın Teşkilat için önemli bir adım olduğu da biliniyor. Kurgusu ve değişen oyuncu kadrosuyla gümbür gümbür gelen Teşkilat projesi Yargı ile reyting savaşında önemli bir kozu elinde bulunduruyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Yargı projesi etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken projeler arasındaki yerini koruyor.