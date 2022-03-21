Teşkilat Dizisi Mete Başkan Vuruldu, Seyirci Korktu

20 Mart pazar akşamında 39. yeni bölümü ile yayınlanan Teşkilat dizisi seyirci kitlesinden ilgi gördü ve TRT1 ekranlarında büyük beğeni ile izlenildi. Görkemli prodüksiyon ve aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ile her pazar akşamında TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkarak yeni bölümlerini yayınlayan başarılı proje Teşkilat büyük beğeni topladı. Sosyal medyada da Gerçek Kahramanlar etiketi ile geceye damgasını vuran söz konusu proje yaşanan gelişmeler ile adından söz ettirdi.

Yıldırım’ı saf dışı bırakma kararı alan şirket önemli bir gelişmeye imzasını attı ve daha sonra Mete Başkan vurularak sevenlerini korkuttu. Dün akşam izleyici karşısına çıkan yeni bölümde oldukça etkileyici gelişmeler yaşandı ve ekibin Ankara'ya dönmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. Diğer taraftan Hakkı karakterine ulaşılamadı bilgisi öğrenilirken yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Hakkı’ya ulaşamayan ekip karakterden alınan son sinyallerin bulunduğu noktaya gitti ve yaralanması sebebiyle örgüt hastanesine götürüldüğünü anladıç Hakkı'yı kurtarmak için Hulki, Serdar, Zehra ve Pınar doktor kılığına girerek örgüt hastanesine girdiler ve Hakkı'yı kurtarmak istediler. Bu sırada ise hastaneye Hakkı'nın peşinde olan teröristler geldi ve ortalık karışık bir hal aldı.

Kimyasal silah planın başarısız olması ardından Yıldırım karakteri gözden düştü ve şirket Yıldırım'ı saf dışı bırakmaya karar vererek adından söz ettirdi. Yıldırım ise bu durumun farkına vararak kolay kolay pes etmedi. Şirket tarafından cezası kesilmeden önce Yıldırım intikam almak için zaman kazandı ve sonunda hedefi olan Mete başkanı vurmayı başardı.

Hastanede deşifre olan ekip ise büyük bir çatışma çıkmasına sebep oldu ve teröristler tarafından kuşatılarak hastanede kapana kısılmış bir halde kaldı. Yıldırım ise bu durumu kullandı ve Mete başkanın bölgeye gelmesini sağlayarak planını harekete geçirdi.