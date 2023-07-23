Terazi burcu ve yükselen teraziler 24 Temmuz 2023 tarihinde duygusal ihtiyaçlarını bir kenara atmış gibi hissedebilir ve bu durum onlara iyi gelmeyebilir. Yeni günde artık burç sahipleri görmezden gelmeye başladıkları duyguların su yüzeyine çıktığını da fark edecektir. Bu durum her ne kadar zorlayıcı ve kötü görünse de aslında sonunda iyi bir duruma işaret etmektedir. Terazi burçları ve yükselen teraziler duygularını önemsediği ve onları dinlediği zaman aslında gerçek arzularını ve taleplerini de hissedebilir gidişata bakıldığı zaman ayrıca terazi burçlarının yakına ilişkileri hakkında daha fazla incelemeye ihtiyaç duyulduğuna ya da bir miktar iyileşmeye işaret edilmektedir. Burç sahipleri diğer insanlar için daha fazla ödün veriyorsa ve çok fazla fedakarlık yapıyorsa artık dengesizliği de fark edecek ve buna bir son verecektir. Yeni günde burç sahipleri kendileri için daha fazlasını yapmalarını engelleyen insanlardan uzak kalmalı ve kendilerini önemsemelidir. Fakat onların bunu yapması için hasarın kalbine inmesi ve korkulardan uzaklaşması da önemli bir durumdur. Diğer taraftan terazi bursları falan teraziler ve geleneksel yöntemlerden uzaklaşmak isteyebilir. Fakat bunu ani bir şekilde gerçekleştirirse çeşitli gerginlikler yaşanabilir. Burç sahipleri huzursuzluğun bazı hareketlere ya da geri almak istedikleri sözlere yol açabileceğini de hatırlamalıdır.

Akrep burcu ve yükselen akrepler 24 Temmuz 2023 tarihinde dikkatlerinin arka plan özel konular ve perde arkasına çekildiğini hissedebilir. Eğer burç sahipleri sağlıklarını ihmal ediyorsa şimdi sorunu anlama vakti gelmiştir. Artık hayatlarında yaşanan problemlerin nedenlerini anlayacak olan akrep burçları ve yükselen akrepler günlük rutinleri hakkında da bazı yeni gelişmeler yaşayacaktır. Yeni günde gökyüzü tarafından burs sahiplerine tavsiye edilen durum olaylara ya da günlük rutinlere olan yaklaşımlarının nasıl daha iyi olabileceği hakkında düşünceler geliştirmeleri olacaktır. Bunun yanı sıra akrep burçları diğer insanlara yardım etmekle meşgul olabilir ve bu çabaları şimdi kendi ihtiyaçlarına dönmelidir. Diğer taraftan onlar aşırı düşündüren şeylere direnmeyi bırakmalı ve hayatın akışına kapılmalıdır. Burç sahipleri için hızı biraz fazla olabilir ve onlar dünyanın geri kalanına geçici olarak ayak uyduramadıklarını hissedebilir.