Terazi burcu ve yükselen teraziler 22 Temmuz 2023 tarihinde gizli kalmış konuların gün ışığına çıktığını görecektir. Onlar başlangıçta bu durumda muhtemelen rahatsızlık hissetseler de yeni gün onları ışığa doğru itecek ve bu durum onlara uzun vadede yardımcı olacak olan bir konu haline gelecektir. Burç sahipleri için yeni günde çeşitli gerginlikler de yüzeye çıkabilir ve onlar bu durumla nasıl baş edeceklerini bilemeyebilir. Gökyüzü tarafından onlara tavsiye edilen durum direnmemeleri olacaktır. Korkmak ya da direnmek terazi burçları ve yükselen terazileri için işleri daha da kötüye götürebilecek olan bir durumdur. Onlar için düzenleme yapma ihtiyacını kabul ederek hareket etmek yapılacak olan en iyisi olacaktır. Değişiklik en iyi sonuçları elde etmek kadınlar kademeli olarak yapılacak ve bu şekilde onlar ilerleme kat edecektir. Terazi burçları için hayatlarına özellikle ev çevresinde temizlemek adına çok iyi bir zaman dilimi gelmiştir. Terazi burçları kariyerlerine kendilerine ve sorumluluklarına karşı harca edilecekleri enerjilere sahiptir. Onlar günün ilerleyen saatlerinde özel bir arkadaş ile ya da partnerleri ile derin bir bağlantı kurabilir. Terazi burçları ve yükselen teraziler için hisleri ve duyguları paylaşmayı istekli davranmak onlara yardımcı olacaktır. Ve bu kayda değer bir davranıştır. Bu durum terazi burçları için gelişme olasılığını ortaya çıkaracak ve onlar da içgüdüsel olarak neyi işe yarayıp neyin önemli olduğunu bilecektir.

Akrep burcu ve yükselen akrepler 22 Temmuz 2023 tarihinde öğrenme iletişim ya da ulaşım hakkında gerilimlerin durağa çıktığını düşünebilir ve bu şekilde eski kinler de onlar için gündemde yer alabilir. Yeni tecrübelere olan arzuları ve rutin düzenlerine olan bağlılıkları hakkında akrep burçları için bir çatışmada yeni günde onları beklemektedir. Burç sahiplerinin yapılacaklar listesi dolu olsa da gökyüzü tarafından onlara tavsiye edilen durum zihinlerini boşaltmak ve kendilerini yenilemek için mola vermeleri olacaktır.