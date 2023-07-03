Terazi burcu ve yükselen teraziler 3 Temmuz 2023 tarihinde aileye duydukları ihtiyaç teması ile ilgilenecektir. Onlar bir yuvanın rahatlığı ya da aşinalık isteklerini daha güçlü olduğunu fark edebilir ve bu yönde olan ihtiyaçlarını karşılamak isteyebilir. Enerji yönetimi ve daha iyi zaman bağlantısı kuracak olan burç sahipleri iyi bir yaşam dengesi ve iyi bir iş bağlantısı da kurarak hareket edecektir. Gün içerisinde terazi burçları için gözden kaçırdıkları ya da kaçındıkları konuları ortaya çıkabilir ve gündemde yer alabilir. Burç sahipleri için yeni günde tavsiye edilen durum ev dünyalarını ayrılan enerji ve iş için harcadıkları enerji arasında bir denge kurmak olacaktır. Onlar son zamanlarda hayatın sorumlu ve pratik yönlerine çok odaklanmış ve duygusal tarafları bir kenara bırakmıştı. Fakat bu zamandan sonra burç sahiplerinin artık duygusal unsurlar ile ilgilenmeleri gerekli olmaktadır.

Terazi burçları ve yükselen teraziler kişisel işleri ile ilgilenmek adına zaman harcadıkları zaman kendilerini daha hissedecek ve uzun vadede bu durumun faydasını da görecektir. Gün içerisinde duygularını ve ihtiyaçlarını anlamak ve diğer insanların kendilerinden ne istediğini daha net bir şekilde görmek için burç sahipleri iyi bir konumda yer almaktadır.

Ailevi konular ile ilgili yorucu koşullar terazi burçları ve yükselen terazilerin gündeminde yer alabilir. Onlar geçmişe yönelik durumların arasında kalabilir ve bu noktada ne yapacakları ile ilgili bir kararsızlık yaşayabilir. Onlar bazı zamanlarda güven aradıkları yerlerde bulunmak isteyebilir ve güven duymadıkları ortamdan uzaklaşmayı tercih edebilir. Terazi burçları ve yükselen teraziler için evle ilgili olan konularda sorumluluk almaları da gerekli olacaktır. Onlar olaylar karşısında kendi iç seslerini dinlemeli ve bu sesi dinleyerek hareket etmeye dikkat etmelidir.