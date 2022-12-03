Terazi Burcu Aralık 2022 Aylık Burç Yorumu

Aralık ayında Neptün'ün balık burcunda ileri hareketine geçmesiyle Terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar hayatlarında bir süredir istedikleri düzenlemeleri gerçekleştirebilir. Burç sahipleri çalışma ve iş hayatlarında yolunda gitmeyen durumlar hakkında fırsatlar elde edebilir ve durup beklemek yerine problemleri çözmek için harekete geçirebilir. Bu durum terazi burçlarına avantaj sağlayacak ve burç sahipleri kendilerine ait hissetmedikleri çalışma koşulları ile ilgili harekete geçecektir. Aralık ayında burç sahipleri için yaşam standartlarında ve sağlıklarında iyileşmelerde görülecektir.

Merkür oğlak burcunda hareket etmeye başlayacak ve bu durum terazi burçlarının ve yükselen burcu terazi olanların ev ve aile gereksinimlerine gündeme getirecektir. Burç sahipleri Aralık ayında taşınmak konularını ağırlık verebilir ve ihtiyaçlarına yönelik bazı planlar gerçekleştirebilir aile içi problemlere gerçekçi yaklaşacak olan Terazi burçları bu şekilde ilişkilerini düzenleyebilir ve beklentileri doğrultusunda yol alabilir. Venüs'ün oğlak burcunda olması terazi burçlarını rahatlatacaktır ve evden yürüttükleri iş değişikliklere gündemde yer alacakları burç sahipleri dargınlıklara son verecek imkanlar ile de bu dönemde karşı karşıya gelebilir.

8 Aralık tarihinde ikizler burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ile terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar hayata nasıl baktıklarını görecektir. Burç sahipleri inançları ile ilgili kararsızlıklardan ve yanılgılardan kurtulacak ve hayatlarını pratikleştirmek için eksikliklerini fark edip kendilerini yetiştirecek ve enerjilerini koruyacaktır. Ayın Terazi burcunda ileri hareketinde olması ile 15-16 Aralık tarihinde burç sahipleri ikili ilişkilerine daha çok zaman ayıracaktır. İyi niyetli davranacak olan teraziler paylaşmayı öğrenecek ve iyi niyetlerinin sömürülmediğinden emin olmak isteyecek. Onlar için aralık ayının ikinci haftasında tavsiyeler durum geçmişi arkalarına bıraktıkları zaman sağlam adımlar attıklarından emin olmaları olacaktır burç sahipleri geçmiş dönemde yanılgılar yaşadıkları konularda düşüncelerinin net bir şekilde paylaşmalıdır. Venüs ve Merkür'ün oğlak burcunda kavuşması ile yaşadıkları yer hakkında gelişmeler hızlanabilir. Teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar mantıkları doğrultusunda yeniliklere imza atabilir ve ekonomik durumlarına dikkat etmek isteyebilir. Diğer taraftan evlilikte ilgili ilk adımlarda Terazi burçları için aile içinde atılabilir ve alım satım ya da araştırma işleri yapılabilir.

22 Aralık 2022 tarihinde güneşin oğlak burcuna geçmesiyle aile ve güven duygusu arasında bir köprü kuracak olan terazi burçları aidiyet duygusu hakkında sorularına cevap bulacaktır. Aileleri ile olan ilişkilerini iyileştirmek için sorumluluklarını aksatmamaları gerekli olan teraziler gayrimenkul ve taşınma konuları ile gündemde yer alabilir.

29 Aralık 2022 tarihinde Merkür'ün oğlak burcunda geri hareketinde olması aile ve ev konuları Terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar için gündeme getirebilir ve duygusal ve maddi ihtiyaçlar doğrultusunda atılan adımlar bu dönemde değerlendirilebilir. Burç sahipleri çift taraflı düşünecek ve ihtiyaçlarını isteklerinden ayırmayı Aralık ayının son günlerinde başaracaktır. Bunun yanı sıra ilişkiler açısından ve maddi konularda yapmaları gerekenlerin olduğunu unutmamaları gereken burç sahipleri sorumluluklarını hatırlamalıdır.