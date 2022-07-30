Terazi Burcu Ağustos Ayı Burç Yorumu 2022

Ağustos ayı boyunca terazi burçlarının karşıt evinde Jüpiter geri hareketinde olacak ve bu durum burç sahiplerini oldukça etkisi altına alacak. Bir süreliğine geleneksel yapıdan ödün vermek istemeyecek olan terazi burçları girecekleri topluluklarda marjinal düşüncelere sahip olan kişilerden hoşlanacak. Kariyer hayatının yanı sıra eğlence hayatına da önem veren terazi burçları bazı zamanlarda işin tadını kaçırabilir ve fazlaya gidebilir. Eğlence hayatının abartılması sonucunda büyüklerin kurallarına ters düşebilecek olan terazi burçları bazı durumlarda problemler ile karşı karşıya kalabilir.

Jüpiter ile yan yana gelecek olan ve geri hareketinde olan Neptün terazi burçlarının sezgileriyle doğrudan bağlantılı olacak ve onları sezgi konusunda öne çıkaracak. Bu tip durumlarda terazi burçları için tavsiye edilen durum hayal kurmak yerine onları gerçekler ile karşı karşıya getirmek olacaktır. Ağustos ayı 2022 senesinde Terazi burçları için genel olarak ilginç bir zaman dilimi olacak. Duygusal konulara karşı ise çekici, gizemli ve ayartıcı tavırlar takınabilecek olan teraziler sır perdelerini kapalı tutacak. Yaşadığı duygusal ilişkiler konusunda yorum yapmaktan kaçınan teraziler karakterlerinin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak konusunda istekli davranmayacak. Fakat unutulmaması gerekir ki düşünceler saklanarak bir yere varmak çok da mümkün değildir. Bu dönemde aile bağlarının ne kadar önemli olduğu hissedilebilir. Girilen sosyal ortamlarda insanlar terazi burçlarının kişisel cazibelerinden etkilenebilir. Diğer taraftan uzun süredir haber alınamayan kişilere karşı özlem hissedebilecek olan burç sahipleri genel olarak bilinmeyen şeyleri hissedebilir ve sezgileri de artışa geçebilir.

Bazı durumlarda sevgilerinin açık olduğunu hissedecek olan terazi burçları bu sebeple huzursuzluk yaşayabilir ve hassas anlar geçirebilir. İş hayatında ise ekip çalışmalarına önem verecek olan teraziler özellikle beraber çalıştığı ve iş yaptığı kişiler ile ilişkilerine önem verecek ve bu ilişkileri canlı tutmaya çalışacak. Çevresinden ve iş ortaklarından alacağı destek ile kendilerine yönelik yararlı çalışmalar yapacak olan Terazi burçları merhametli bir şekilde sonraki süreçlerine karar verecek.

İlişkiler konusunda terazi burçları Ağustos ayında duygularının ağır basması sebebi ile gereksiz ve ani çıkışlarda bulunabilir. Sonraki süreçleri, içsel tepkilerini ve koşulları dengeli bir şekilde yönetmeleri gereken teraziler öfkelerini kontrol etmeyi öğrenmelidir.

Terazi Burcu Erkeği Özellikleri Nelerdir, Karakteri Nasıldır?

Eğlenceli tarafı ağır basan terazi burcu erkekleri bir karar alırken mantıklı davranmaya dikkat eder. Mutlu olmayı ve gülümsemeyi çok seven burç erkekleri neşeli kişiliği ve çekici tavırlarıyla ön plana çıkar. Bu şekilde karşısındaki insanı hızlı bir şekilde etkisi altına almayı ve etkilemeyi başaran bu erkekler etkileyici bir fiziksel görünüme de sahiptir. Genel anlamda uzun boylu olan bu erkekler kilo almaya meyilli bir vücuda sahiptir. Saçları parlak ve dalgalı olan terazi burcu erkekleri küçük bir göz ve burun yapısına sahiptir.

Terazi Burcu Erkeği Olumlu ve Olumsuz Özellikleri Nelerdir?

Saygılı ve mantıklı kararlar veren terazi burcu erkeği zarif insanlardır ve diplomatik yapıları bulunur. Karşısındaki kadına nazik bir şekilde davranan terazi burcu erkeği oldukça eğlencelidir.

Değişken bir ruh hali yaşayan ve kararsız yapıları ile tanınan terazi burcu erkekleri flörtüöz davranışlarda bulunabilir. Kadınlardan kolay etkilenen bu burç erkekleri oldukça flörtçü davranışlara sahiptir.