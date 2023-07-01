Terazi burçları ve iyi gelen teraziler Dolunay döneminde profesyonel anlamda kendilerini yenileme ve konumlarını değiştirme dönemi içerisinde giriş yapacaktır. Bu durum onlara daha fazla özgürlük kazandıracak ve teraziler verdikleri kararları gönül rahatlığı içerisinde taşıyacaktır. Bu zamanda yaptıkları hatalar ve eskide kalan durumlar ile vedalaşmaları gereken terazi burçları kendilerine zarar veren ilişkilere de veda edecektir. Dolunay döneminde yeni bir oluşum içerisine girecek olan teraziler için bu tarihler çok önemli olmaktadır.

Oğlak dolunayı 3 Temmuz tarihinde gerçekleşecek ve terazi burçları miras kökler yuva taşınma konuları mallar ebeveynler miras ve emlak işleri emeklilik konuları ve taşınmalar gibi durumlarla ilgilenecektir. Bu alanda dolunayın etkisi okunurken diğer taraftan ortaklık konuları da gündemde yer alacaktır. Bunun yanı sıra kariyer iş konularında da bazı fırsatlar terazi burçlarının karşısına çıkacaktır. Öyle bir durumda onlara uyanık olmaları tavsiye edilmektedir. Diğer taraftan terazi burçları dolunay döneminde arkalarından çevrilen bazı işleri görebilir ve buna göre yeni eylemlerde bulunabilir.

Onlar için tavsiye edilen durum bu işleri öğrenmeleri ardından eylem odaklı olarak ilerlemeli ve farkındalıklarını arttırmaları olacaktır. Bu şekilde onlar finansal durumlarda da daha rahat bir sürece giriş yapabilir. 28 Temmuz tarihine kadar terazi burçları sıklıkla arkadaşlarıyla beraber vakit geçirecek ve onların fikirleri ve düşüncelerine ihtiyaç duyacaktır. Yine bu dönemde gruplarla ilgili konular sosyal çevre ve arkadaşlar ile ilgili başlıklardan filan da yer alacaktır. Bu dönemde burç sahipleri sosyal ortamlarda çok eğlenceli zamanlar getirecek ve kariyerine yardımcı olacak insanlar ile tanışacaktır. Burç sahipleri sosyal ortamlarda çok eğlenceli zamanlar geçirecekleri bir döneme giriş yapacaktır ve bu şekilde yeni fırsatlar ile de karşı karşıya gelecektir. Arkadaşları ile keyifli sohbetler yapacak olan terazi burçları yeni projelere de başlayabilir.