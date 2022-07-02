Tenis Koçu Rüşvet Skandalıyla 2,5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Bir zamanlar eski Başkan Barack Obama'nın ailesine koçluk yapan eski bir Georgetown Üniversitesi tenis koçu, zengin ailelerin çocuklarını okula sokmalarına yardım etmek karşılığında 3 milyon dolardan fazla rüşvet almaktan iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gordon Ernst'e Cuma günü verilen ceza , bazı zengin ebeveynlerin çocuklarını ülkenin en seçkin okullarına göndermek için ne kadar yol kat edeceklerine ışık tutan, yayılan üniversiteye giriş rüşvet skandalında bugüne kadar verilen en ağır ceza .

Savcılar, normalde üniversiteye kabul edilmeyecekleri halde, cepleri geniş ailelerin çocuklarını acemi olarak belirlemek için 10 yıl boyunca yaklaşık 3.5 milyon dolarlık rüşvet aldığını kabul eden 55 yaşındaki Ernst için dört yıl hapis cezası istedi.

Ernst yargıca yazdığı bir mektupta özür diledi ve hayatının geri kalanını düzeltmeye çalışarak geçireceğine söz verdi.

“Yanlış davranışlarım için kesinlikle hiçbir mazeret yok. Kendimden nefret ederek midem bulanırken, kurbanı hissettim ve davranışlarımı yıllarca rasyonelleştirmek için kendime söyleyeceğim bir dizi yalan ve şikayetler listesiyle eylemlerimi haklı çıkardım” diye yazdı Ernst.

“Geriye dönüp baktığımda, doğru olanı yapmak ve yardım istemek için dürüstlük ve alçakgönüllülükten yoksundum.”

Ernst mektubunda, Rhode Island'da talepkar ve fiziksel olarak tacizci bir babayla -başka bir Rhode Island tenis efsanesi olan merhum Dick Ernst ile- büyümeyi anlatmıştı . Ernst'in annesi The Boston Globe gazetesine kocasının asla taciz etmediğini söyledi.

Ernst, Northwestern Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi'nde koçluk işleri almadan önce Providence'daki Brown Üniversitesi'nde hokey ve tenis oynadı. Ernst yargıca, kendisine 2006 yılında Georgetown'da kadın ve erkek tenis koçu olarak baş pozisyonu teklif edildi ve iki yıl sonra bir arkadaşı tarafından rüşvet planının beyni olan kabul danışmanı Rick Singer ile tanıştırıldı.

Savcılara göre, Ernst her yıl tenisçi almak için aldığı altı noktadan, düzenli olarak en az ikisini - ve genellikle beşe kadarını - niteliksiz öğrencilere rüşvet karşılığında verdi. ABD Başsavcı Yardımcısı Kristen Kearney yargıca, yıllar boyunca yaklaşık iki düzine öğrencinin hileli bir şekilde okula girmesine yardım ettiğini söyledi.

Savcılar, davada suçlanan ve spor programları için para şeklinde rüşvet alan diğer bazı antrenörlerin aksine, Ernst'in paranın neredeyse tamamını cebe indirdiğini söyledi. Kearney, rüşvet parasını kızlarının pahalı özel okul harçlarını ödemek ve Cape Cod'da bir ev satın almak için kullandığını söyledi.