Temizlik Yapmanın Psikolojiye Etkisi Nedir?

Pek çok insan temizlik yaparak iyileştiğini savunmaktadır ve bu durum bir terapi seansı gibi etki göstermektedir. Düzenli ve temiz olan bir alanın zihni sakinleştirebilecek bir güce sahip olduğuna inanılır ve bu şekilde insanlar daha berrak bir zihne sahip olur. Evleri düzenli olan insanların düşünceleri de olumlu bir hal alır ve işlerini sıralı bir şekilde bitirebilir.

Dağınıklık insan için bitmemiş işleri temsil etmektedir ve bu eksiklik bazı zamanlarda stresli anlar yaşanmasına neden olabilir. Günümüz koşulları ve iş hayatı sebebiyle pek çok insan bu günlerde yoğun kaygı durumu yaşamaktadır. Ancak bu durumu engellemenin bazı yolları da vardır. Organize ederek ya da temizlik yaparak dağınıklığını azalttığımız savunan insanlar bu durumun onlara iyi geldiğini söylemektedir. Bu şekilde pek çok kişi çevrelerini kontrol altına alarak düşüncelerine de aynı şeyi yapabilecektir.

Konu hakkında yapılan araştırmalara göre temizlik yapmanın zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Düzenli bir yaşam alanına sahip olmak kişinin çevresi üzerinde kontrol duygusu kazanmasını sağlar ve bu durum onların zihninde sakinleştirici bir etki yaratır. Bu şekilde kişiler takvimi ve başarı duygusu hisseder ve ruhları da iyileşmeye başlar. Diğer taraftan insanlar bazı belirsizlikler ile boğuştukları zaman ya da yaşamlarının kontrolden çıktığını hissettiği zaman temizlik yaparak düzenli bir alana sahip olmak onların hayatlarında biraz kontrol sağlamanın yolu olacaktır. Kişilere çevreleri üzerinde kontrol ve ustalık duygusu veren temizlik dikkat dağınıklığının önüne geçmektedir.

Dikkat dağıtıcı ve düzensiz bir ortam kişilerin projelere odaklanmasını ya da bu projeleri tamamlamasını zorlaştırmaktadır. Böyle durumda insanlar kendilerini saptanmış hissedebilir ve nasıl kurtulacaklarını bilmeyebilir. Eğer siz de kendinize stresi hissettiğiniz zaman dağınıklıktan kurtulma ya da temizlenme dürtüsü hissediyorsanız bu durum bedeninizin ve zihninizin çevrenize bir düzen getirmenizin bir yolunu aramasından kaynaklanmaktadır.