Temel İklim Değişikliği Göstergeleri 2021'de Rekor Seviyelere Ulaştı

Birleşmiş Milletler, dört temel iklim değişikliği göstergesinin hepsinin 2021'de yeni rekorlar kırdığını belirterek, küresel enerji sisteminin insanlığı felakete sürüklediği ve yenilenebilir enerjiye acil bir geçiş çağrısında bulunduğu konusunda uyardı.

Sera gazı konsantrasyonları, deniz seviyesinin yükselmesi, okyanus ısısı ve okyanus asitlenmesi, geçen yıl yeni rekorlar kırdı, BM'nin Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Çarşamba günü yayınlanan 2021'de Küresel İklimin Durumu raporunda söyledi.

"İklimimiz gözlerimizin önünde değişiyor," diyor WMO şefi Petteri Taalas.

"İnsan kaynaklı sera gazları tarafından yakalanan ısı, gezegeni gelecek nesiller için ısıtacak. Deniz seviyesinin yükselmesi, okyanus ısısı ve asitleşme, karbonu atmosferden uzaklaştırmak için araçlar icat edilmedikçe yüzlerce yıl boyunca devam edecektir. "

WMO, 2021'de atmosferdeki iklim ısınması karbondioksit ve metan seviyelerinin önceki rekorları aştığını söyledi.

Rapor ayrıca, son yedi yılın kayıtlardaki en sıcak yedi yıl olduğunu doğruladı.

Küresel olarak, geçen yılki ortalama sıcaklık, sanayi öncesi ortalamanın 1.11 santigrat derece üzerindeydi, çünkü dünya, ısınmanın etkilerinin sert hale gelmesi beklenen 1.5 C eşiğine yaklaştı.

Geçen yılki sıcaklıklar, La Nina'nın Pasifik'teki soğutma etkileri nedeniyle 2020'ye kıyasla biraz temperlendi.

Taalas, "Kayıtlardaki en sıcak yılı daha görmemiz sadece bir zaman meselesi" dedi.

Raporda, dünya okyanuslarının son 20 yılda belirgin şekilde daha hızlı ısındığı ve 2021'de yeni bir zirveye ulaştığı belirtildi. Bu değişimin tersine dönmesinin muhtemelen yüzyıllar veya bin yıllar alacağını belirtti.

Okyanuslar, Dünya'nın biriken ısısının yaklaşık yüzde 90'ını ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının yüzde 23'ünü emerek, ısınma ve emisyonların yükünü taşır.

Okyanus asitliği, suyun atmosferde daha fazla karbondioksiti emmesi ve reaksiyona girmesi nedeniyle en az 26.000 yıl içinde en yüksek seviyededir.

Dahası, deniz seviyeleri son on yılda 4,5 cm (1,8 inç) arttı ve 2013'ten 2021'e kadar yıllık artış, 1993'ten 2002'ye kadar olan artışın iki katından fazla.

WMO raporu, artan küresel sıcaklıkların dünya çapında birçok aşırı olaya katkıda bulunduğunu söyledi.

Raporun yazarlarından Blair Trewin, "Lytton, British Columbia 49.5 santigrat dereceye ulaştı ve önceki Kanada rekorunu 4.6 derece kırdı" dedi.

"Aşırı sıcak tek hikaye değildi. Aşırı soğuk, Şubat ayında Güney Orta Amerika'yı vurdu ve kayıtlardaki en pahalı kış fırtınasında "dedi ve Madrid, İspanya'nın 1971'den bu yana kaydedilen en yüksek kar yağışına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.