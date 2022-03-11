TEM'de Kar Sebebiyle Kuyruk Oluştu, Araçlar Saatlerce Yolda Kaldı

Kar yağışı İstanbul'da dün etkisini arttırmıştı ve bugün de şiddetli bir şekilde devam etti. Yoğun kar yağışı megakentte etkili olurken meydana gelen bu hava olay, TEM Otoyolu Tekstilkent bağlantı yolunda araçların uzun saatler boyunca yolda kalmasına sebep oldu. Yolun zamanında temizlenmemesi ve tozlanmaması sebebiyle araçlar karla kapanan yolda ilerleyemedi ve uzun kuyrukların oluştuğu görüldü. Bazı araçlar kar trafiğini fark ederek bağlantı yolundan ters istikamete girerek ayrılmaya çalıştı ve ortaya dikkat çekici görüntüler çıktı.

Kar, Otoyolu Esenler Tekstilkent bağlantı yolunda birikti ve araçlarında yolda kaldığı öğrenildi. Uzun araç kuyruğu saat 08.00 sıralarında oluştu ve bağlantı yolunda da görülen trafik gündemde yer aldı. Bazı sürücüler trafiği farketti ve bağlantı yolundan ters yöne giderek anayola çıkmayı başardı. Araçları yolda kalan sürücüler ise tekerlek altındaki karları temizleyerek ya da aracı iterek bağlantı yolundan çıkmayı başardı. Daha sonra araçların da yapmış olduğu çalışmalar ile bağlantı yolunda trafiğin normale döndüğü görüldü.

Sürücü Halil Harmandağ, bağlantı yolundan aracı ile ters istikamete çıktı ve tuzlama yapılmaması sebebiyle yolun kapalı olduğunu, arazi aracı ile bile yola devam edemediğini belirtti. Bir süre önce yağan kardan ders alınmadığını belirten sürücü, Bayrampaşa'dan Esenyurt'a gideceğini fakat geri döndüğünü ve ana yola bağlanacağını söyledi.

Farklı bir taksi yolcusu Mümin Seylan ise eşinin Ukrayna'dan geldiğini, biraz önce otobüsten inip onu almaya geldiğini söyledi. Eşini karşıladığını ifade eden taksi yolcusu İstanbul'da kalıp İzmir'e gideceklerini fakat yolun tıkandığını ifade etti.

Tır şoförü Abdulkadir Yılmaz ise arabanın arıza yapmadığını ifade ederken kardan dolayı gidemediğini söyledi. Aracın yeri tutamadığını ifade eden yolda kalan tır şoförü tuzlamanın olmadığını ve küçük büyük bütün arabaların yolda kaldığını açıkladı. 2 saattir yolda olduğunu ifade eden Abdülkadir Yılmaz pazartesiye kadar kalacağına düşündüğünü anlattı.