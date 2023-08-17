Her geçen gün yeni bir zam haberi ile güne gözlerini açan vatandaş bu kez temassız kredi kartı sahibi olduğu için ödeme yapacağını öğrendi. Halkın tepkisine neden olan bu uygulamanın İstanbul'da başladığı paylaşıldı. Yapılan vergi düzenlemeleri ile artan fiyatlar vatandaşın ay sonunu getirmesini zor hale getirirken yapılan son duyuru büyük tepkiye sebep oldu.

İstanbul'da metro, marmaray, metrobüs, taksi, dolmuş, otobüs veya tramvay gibi ulaşım hattını kullanmak isteyen tüm vatandaşlar artık zamlı tarifeler üzerinden ödeme yapmak zorunda kalıyor. Akaryakıta uygulanan zam yağmuru toplu ulaşım araçlarında istenmeyen rakamları görülmesine sebep oldu. Bu durum özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşları derinden etkiledi.

“TEK SEFERLİK ÖDEME” AÇIKLAMASI TEPKİLERİ DİNDİRMEDİ!

8 Ağustos tarihinde yapılan açıklama ile toplu taşıma araçlarında alınan %51 oranındaki zam yeterli gelmedi. Bu kez temassız kredi kartı kullanan vatandaşlar hedefteydi. Temassız kredi kartı ile toplu taşıma araçlarında ödeme yapmak isteyenler 15 TL ödemek yerine 60 TL geçiş ücreti ödedi. Bunu fark eden vatandaşlar isyan etti. Yetkililerden konu ile ilgili açıklama gecikmedi. Temassız kredi kartı kullanıcıları için “Tek seferlik bir biniş ücretiydi” denilerek konuya açıklık getirildi fakat halkın tepkisi çığ gibi büyüdü.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen bir kişi %51 oranında uygulanan zam doğrultusunda tam elektronik bilet ücreti olarak artık 15 TL ödeyecek. Marmaray'a binmek isteyen bir İstanbullu ise artık 33 TL ödeyecek. Metrobüsü kullanarak ev veya iş yerine ulaşmak isteyen bir İstanbullu yeni zamlarla beraber 22,25 TL ödemek zorunda kalacak.