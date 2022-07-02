Teksas'ta Göçmenleri Taşıyan Kamyonun Kaza Yapması Sonucu 4 Kişi Öldü

Yetkililere göre, ABD'nin güneyindeki Teksas'ta bir göçmen kontrol noktasından kaçmaya çalışırken bir aracın düşmesi sonucu dört kişi öldü.

Teksas sınırındaki Laredo kentindeki Meksika konsolosluğundan yapılan açıklamada, Perşembe günkü kazada bir Guatemala uyruklu iki Meksikalı ve kimliği belirsiz bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Konsolosluk, Meksika içişleri bakanlığı ve Ulusal Göç Enstitüsü'nden (INM) alınan bilgilere göre, ABD vatandaşı olan sürücü Guatemalalı olduğu düşünülen iki kişiyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Kamyon Laredo'dan geliyordu ve düştüğünde San Antonio'ya gidiyordu.

Perşembe günü Encinal kasabasında meydana gelen olay, ABD tarihinin en ölümcül insan kaçakçılığı olayında, Teksas'ın San Antonio kenti yakınlarında terk edilmiş bir kamyonun arkasında sıkışıp kalan 53 kişinin hayatını kaybetmesinden günler sonra geldi .

Pazartesi günü ölü bulunan kişileri taşıyan TIR'ın da Encinal'deki aynı kontrol noktasından geçtiği ancak tespit edilemediği belirtildi.

Yetkililer, treylerin içine yığılmış cesetlerin dokunulamayacak kadar sıcak olduğu korkunç bir sahne bulduklarını açıkladılar. Diğerleri yakındaki çalılıkta ölü bulundu.

Keşif gününde bölgedeki sıcaklıklar 39,4 santigrat derece (102,92 Fahrenheit) kadar yüksekti ve çalışan bir klima ünitesine sahip olmayan treylerin içinde herhangi bir su kaynağı keşfedilmedi.

Teksaslı olduğundan şüphelenilen sürücü Homero Zamorano Jr, daha sonra tutuklandı ve başka bir adamla birlikte insan kaçakçılığı yapmakla suçlandı. Olaya karıştığı düşünülen diğer iki kişi, ateşli silah bulundurmak ve ABD'de belgesiz yaşamakla suçlandı.

Meksikalı ve Guatemalalı yetkililer, ölenler arasında 27 Meksika uyruklu, 14 Honduraslı, sekiz Guatemalalı ve iki Salvadorlu olduğunu söyledi. Aralarında reşit olmayanların da bulunduğu diğerleri hastanede kaldı.

Guatemala dışişleri bakanlığı, ölenlerin 13 ve 14 yaşındaki kuzenler Pascual Melvin Guachiac, 13 ve Juan Wilmer Tulul'u içerdiğini söyledi. Anneleri yerel basına, yoksulluktan uzak bir yaşam aramak için iki hafta önce evlerini terk ettiklerini söyledi.

Yetkililer, kurbanların Meksika sınırının ABD tarafında kamyona bindiklerini ve muhtemelen sınırı geçtikten sonra bir "saklama evinde" kaldıklarını düşünüyorlar.

Son günlerde hayatını kaybedenlerin hikayeleri ortaya çıktı.

Associated Press haber ajansına konuşan Karen Caballero, iki oğlu Alejandro Miguel Andino Caballero, 23 ve Fernando Jose Redondo Caballero, 18 ve Alejandro'nun ortağı 24 yaşındaki Margie Tamara Paz Grajeda'nın ölenler arasında olduğunu söyledi.