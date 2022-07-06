Teksaslı Göçmen Ölümleri Guatemala'da Artan Çaresizliğin Altını Çiziyor

Geçen bir öğleden sonra Guatemala'nın batısındaki dağlık bölgelerdeki Tzucubal'ın Yerli Maya Kiche topluluğunun tozlu sokaklarında birkaç çocuk bisikletle geçerken sessizlik yankılandı.

Topluluk, Amerika Birleşik Devletleri'ne giden iki yerel gencin geçtiğimiz ay Teksas'ta terk edilmiş bir karavanda ölü bulunmasının ardından yas tuttu. Meksika ve Orta Amerika'dan toplam 53 kişi , San Antonio'nun eteklerinde bunaltıcı yaz sıcağında aracın içinde mahsur kaldıktan sonra öldü.

Geçtiğimiz hafta sonu, komşular ve aile üyeleri Guatemalalı kurbanlardan ikisini hatırlamak için Tzucubal'da toplandı: 13 yaşındaki kuzenler Pascual Melvin Guachiac ve 14 yaşındaki Juan Wilmer Tulul. Pascual'ın çocukluk evi, büyükannesi Manuela Coj, diğer aileyle birlikte çalıştığı için hareketliydi. ve arkadaşlar taziyelerini iletmek için ziyaret eden insanlar için yemek hazırlamak.

Al Jazeera'ya kendi Kiche dilinde bir tercüman aracılığıyla “Ailemiz kayıptan dolayı üzgün” dedi. “Rüyası, eğitimini orada Amerika Birleşik Devletleri'nde bitirmekti. Aile üyelerine daha iyi bir gelecek bırakmak istedi.”

Genç çocuk, bir yıldır ABD'de bulunan babasına katılmayı planlamıştı. Ancak trajedinin ardından babası, ailesiyle birlikte olmak için Guatemala'ya döndü.

Dar, asfaltsız bir yolda ve mısır tarlasının içinden geçen bir patika boyunca Pascual'ın kuzeni Juan'ın evi oturuyor. Babası kederle boğulmuş görünüyordu.

“Kız kardeşim ve kayınbiraderim acı içinde; ikisi de konuşamaz, ”diyor kurbanın amcası Manuel Tziac, El Cezire'ye. "Yeğenim birkaç hafta önce ayrıldı. Yolda biten bir rüya var. Yoksulluktan öldü” dedi.

Fırsat aramak

Her iki aile de El Cezire'ye, trajedi hakkında bilgi vermekte yavaş olan Guatemala hükümetinden herhangi bir destek almadıklarını söyledi. Guatemala dışişleri bakanlığı gazetecilere verdiği demeçte, cesetleri teşhis etmek için aileler ve ABD yetkilileriyle çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Devam eden göç akışı, Guatemala'da büyüyen bir çaresizliğin altını çiziyor ve çocukları fırsat aramak için ABD'ye doğru yola çıkmaya itiyor.

Yerel öğretmen Cristobal Sipac, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "[Tzucubal'dan] çocukların çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor," dedi ve 12 yaşından küçük çocukların göç etmeye karar verdiğini belirtti. “6. sınıfı bitiriyorlar ama burada iş olmadığı için okumaya devam etmek istemiyorlar. Bu yüzden oraya [ABD'ye] gitmek daha iyi.”