Teksas Göçmen Ölümleri: “Hala Çocuklarımı Eve Getirmek Zorundayım”

25 Haziran tarihinde Karen Caballero'nun göğsü "açıklanamayan bir ağırlık" tarafından ele geçirildi. Çocukları da onunla temas kurmamıştı. İki gün sonra, saat 8 gibi, cep telefonundan bir haber uyarısı aldı. Teksas'ın San Antonio kenti yakınlarındaki terk edilmiş bir kamyonun arkasında, ABD-Meksika sınırından yüz milden biraz fazla bir mesafede düzinelerce göçmen sıcaktan ölmüştü. Paniğe kapılan Bayan Caballero, iki oğlu ve kayınbiraderinin kurbanlar arasında olup olamayacağını öğrenmek için ABD'deki Honduras konsolosluklarının, hastanelerin ve polis karakollarının telefon numaralarını Google ve Facebook'ta aradı. Saat geçmesine rağmen kimse cevap vermiyordu.

O zamandan beri 24 yaşındaki Margie Paz Grajera, 23 yaşındaki Alejandro Andino Caballero ve 18 yaşındaki Fernando Redondo Caballero'nun - Bayan Caballero'nun akrabaları - Meksika, Guatemala, El Salvador ve Honduras'tan 62 kişiyi taşıyan kamyonun içinde ölen 53 göçmen arasında olduğu ortaya çıktı. Sıcaklıklar boğucu bir 100f'ye (40C) ulaştığında havalandırmasız bir römorkun içinde kilitli kaldılar. BBC'ye konuşan Bayan Caballero, "Bu kadar aşırı koruyucu bir anne olarak, bunun çocuklarımın başına gelmesine nasıl izin verebilirim?" "Çocuklarım gece saat 8'de dönmediyse, onları eve getirene kadar onları aramak için dışarı çıkabildim."

Pek çok aile üyesi, arkadaşından ve gazeteciden gelen telefon görüşmeleriyle boğulmuş, ağlayacak zamanı bile olmadığını söylüyor. Ama "bu kadın acı çekmez, bu kadın acı çekmez" diye düşünen herkes yanlıştır" dedi. "Gerçek şu ki, güçlü kalmalıyım çünkü bunu çözmem gerekiyor. Bir anne olarak hala çocuklarımı eve getirmek zorundayım." Bu hafta başlarında modern ABD tarihindeki en kötü göçmen kaçakçılığı trajedisinin korkunç keşfinden bu yana, San Antonio'daki bir kamyonda ölen 53 kişinin kimlikleri sızmaya başladı.

Yeniden başlamak ve yeni fırsatlar aramak isteyenler, bölgenin dört bir yanından çoğunlukla yoksul insanların resmini çiziyorlar. Meksikalı yetkililer Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kamyonun içinde toplam 67 göçmenin bulunduğunu, San Antonio'daki savcıların ise sayıyı 64 olarak belirlediklerini söylediler.