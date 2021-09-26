Tekrar Duyuruldu, Bankalarda Borcu Olan, Olmayan Herkes 24 Ay Vadeli 100000 TL Alacak

Bankalara borcu olan kişilere yeni kampanya başladı. 100 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler borç kapatma kredisi adı altında 24 ay vadeli olarak kredi alabilecek. 100.000 TL'ye kadar ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak verilecek ve düşük faiz oranları ile kullandırılacak bu Kredi devlet destekli olacağı için kamu bankaları tarafından müşterilere sunulacaktır. Ziraat Bankası başta olmak üzere Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de 100 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli borç kapatma kredisi alabileceksiniz. 36 ay vadeli olarak borç kapatma kredisi almak istiyorsanız 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmalı veya 50.000 TL'ye kadar kredi onayı almalısınız.

Ziraat Bankası üzerinden devlet destekli borç kapatma kredisi

Ziraat Bankası üzerinden devlet destekli olarak borç kapatma kredisi kampanyası başladı. Ziraat Bankası üzerinden devlet destekli olarak borç kapatma kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesini banka personeline vermeleri gerekmektedir. 100.000 TL'ye kadar yapılacak olan bu değerlendirme sonrasında Ziraat Bankası müşterilerine hızlı bir şekilde sonuç verecek ve düşük faiz oranları ile devlet destekli borç kapatma kredisi kullandıracaktır.

Ziraat Bankası emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişiler ile birlikte devlet memuru olan kişileri de bu kredi kampanyası ile bireysel olarak borç kapatma kredisi imkanı sunuyor.

Vakıfbank üzerinden devlet destekli borç kapatma kredisi kampanyası

Vakıfbank yapmış olduğu duyuru ile birlikte 100.000 TL'ye kadar borcu olan müşterilere borç transfer kredisi veya borç kapatma kredisi vereceğini duyurdu. 1.59 faiz oranları ile birlikte Kredi alacak olan kişiler en yakın banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte başvuru yapabilmektedir. Vakıfbank yapmış olduğu bu Kredi ile birlikte 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceği kişilere emekli olmaları durumunda daha düşük faiz oranları ile kredi vereceğini de altını çiziyor.

Vakıfbank şubeler üzerinden yapmış olduğunuz başvuru genel müdürlüğü tarafından onay olacağı için 1 veya 3 iş günü arasında sizlerin Kredi sonucu değerlendirerek sizlere sunulmaktadır.